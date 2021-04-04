Политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» 3 апреля на площади «Победы« провела концерт с участием нескольких сотен человек, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации.

Видео: Борубек Кудаяров

«В законе о проведении выборов в местные кенеши нет запрета на проведение концертов и спортивных состязаний. Такой запрет прописан в законе о выборах президента и парламента», — сообщили в Бишкекской территориальной избирательной комиссии.

Минздрав с конца марта сообщает об увеличении числа зараженных COVID-19 в Кыргызстане. Правительство решило временно закрыть детские площадки и усилить меры безопасности в общественных местах.

Ранее городские власти выступали против проведения собраний свыше 50 человек из-за пандемии коронавируса, однако на этих выборах в мэрии так и не дали точный комментарий, есть запрет на сбор более полуста человек во время агитации или нет.

«Ата-Журт Кыргызстан»

«Ата-Журт Кыргызстан» — самая многочисленная партия и новый игрок на политической арене Кыргызстана. От нее в горкенеши идут свыше тысячи кандидатов в депутаты.

Сейчас ею руководит Айбек Маткеримов — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года. Тогда он шел в списке кандидатов под номером 82.

В этой партии семь кандидатов были в списках «Мекенчил». Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что партия «Мекенчил» не будет участвовать в местных и парламентских выборах. Действительно, сама партия не участвует, но ее члены баллотируются в городские кенеши Бишкека, Баткена, Базар-Коргона, Джалал-Абада и Майлуу-Суу.

Кроме того, в горкенеш Джалал-Абада баллотируется Ташиев Тай-Мурас Камчыбекович — сын Камчыбека Ташиева, главы ГКНБ. Ташиев старший один из основателей партии «Мекенчил» и близкий друг президента Садыра Жапарова.

В начале апреля в Оше пять партий, принимающих участие в предвыборной гонке на местных выборах, обвинили партию «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов.

«Подкупаются голоса, как и раньше. Представители власти открыто агитируют людей. Например, где-то открыто проводят работы и привозят щебень. “Раздают” обещания. Это все противозаконно», — сказал один из представителей партии «Бутун Кыргызстан».

В ЦИК заверили, что соответствующие органы проведут проверку. 26 марта на заседании Координационной группы оперативного реагирования Бишкекской ТИК было озвучено, что в отношении партии «Ата-Журт Кыргызстан» было зарегистрировано дело по статье «Подкуп голосов избирателей».