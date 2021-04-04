В Бишкеке 4 апреля прошел итоговый мирный марш за законность. Участники прошли путь от железнодорожного вокзала до флага на площади Ала-Тоо по бульвару Эркиндик. Организатором акции выступает движение «Баштан Башта».

«Итоговый марш подходит к концу, но наша борьба только начинается!» — отметили организаторы акции.

Фото: Баштан Башта Фото: Баштан Башта Фото: Баштан Башта

Ранее движение «Баштан Башта» сообщало, что они продолжат выходить каждое воскресенье на мирные марши за законность до референдума, который назначен на 11 апреля 2021 года.

Гражданские активисты начали выходить на воскресные мирные марши за законность после заявления президента Садыра Жапарова о том, что он собирается менять Конституцию.

Таким образом кыргызстанцы выражали несогласие с референдумом, а также с самим содержанием новой Конституции, в инициировании и принятии которых парламент совершил ряд процедурных нарушений.

Согласно новому проекту Основного закона, в стране намного усилится власть президента, введут новый госорган — Курултай, а число депутатов в парламенте сократится на 30 человек.

Кыргызстанские юристы не раз указывали на пробелы, ошибки и несоответствия в проекте. Также международная правозащитная организация Human Rights Watch предложила отозвать проект новой Конституции.

HRW заявила, что проект «подрывает нормы о правах человека и ослабляет баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью».