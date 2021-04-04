В Бишкеке 1 апреля крупная собака покусала ребенка и женщину. Пресс-служба УВД Свердловского района сообщила, случай произошел примерно в 19:00 на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула.

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Вечером того же дня к ним поступило заявление от отца пострадавшего мальчика. По словам родителя, ему позвонили и сообщили, что его 12-летнего сына укусила собака. По приезде, они вызвали скорую помощь и отвезли его в городскую детскую больницу № 3.

«Мальчик в удовлетворительном состоянии. У него раны нижней конечности. Теперь милиция должна заставить хозяина установить, есть ли у собаки бешенство», — сказали в больнице.

Милиция возбудила дело по статье «Мелкое хулиганство», назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе УВД отметили, что милиция устанавливает личность владельца собаки и разыскивает его.

Согласно правилам благоустройства города Бишкек, выгуливать собак нужно только в намордниках и на коротком поводке.