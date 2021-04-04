Президент Садыр Жапаров встретился с памирскими кыргызами, переселенными из Афганистана в село Талды-Суу Алайского района Ошской области. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента.

«Тяготы памирских кыргызов постоянно беспокоят мои мысли. Желание полностью переселить их на историческую родину было у меня давно и теперь я намерен реализовать эти намерения», — заявил Жапаров.

Фото: пресс-служба аппарата президента Фото: пресс-служба аппарата президента Фото: пресс-служба аппарата президента Фото: пресс-служба аппарата президента Фото: пресс-служба аппарата президента Фото: пресс-служба аппарата президента

Пресс-служба аппарата президента сообщила, что Жапаров ознакомился с проектом строительства жилой застройки участка Бурган-Суу в селе Кашка-Суу Чон-Алайского района, куда предполагается переселить оставшихся на Памире афганских кыргызов.

«В беседе с памирскими кыргызами Садыр Жапаров рассказал о намерениях переселить оставшихся афганских кыргызов на родину до зимы текущего года — на эти цели сил и средств у государства достаточно», — говорится в сообщении.

Также Жапаров взял под личный контроль проблемы с адаптацией памирских кыргызов. Он заявил, что государство выделит средства для обеспечения переселенцев теплом, электричеством и другим необходимым.

Памирские кыргызы

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 года. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам.

С 2017 года правительство начало принимать меры по переселению памирских кыргызов на историческую родину. Тогда в Кыргызстан вернулись 33 памирца.

Им было обещано образование и лечение, а после того, как одна из приезжих родила ребенка, ее семье подарили небольшой дом в Нарыне. Так ее семья стала единственными памирцами с собственным жильем — другие же жили сначала в общежитиях, после в кошарах и съемных квартирах.

Еще одной семье уже в 2019 году дом в Кара-Балте подарил трудовой мигрант, проживающий в России — он сделал это, увидев обращение одного из памирцев к президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Большинство памирцев не дождались предоставления жилья — порядка 20 человек вернулись в Афганистан через полгода после приезда в Кыргызстан.

В 2020 году правительство построило 11 домов в селе Талды-Суу, где разместились 17 семей памирских кыргызов.

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