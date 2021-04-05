Руководитель группы агитации «против» новой Конституции Рита Карасартова 2 апреля подала жалобу в Центризбирком на телеканалы КТРК и ЭлТР.

Что говорит Карасартова?

По ее словам, каналы предоставили эфир для агитации по референдуму и сторонникам, и противникам новой Конституции, но не опубликовали запись на видеохостинге YouTube. При этом КТРК не разрешил группе агитации «против» вести собственную видеосъемку для дальнейшей публикации эфира в YouTube.

Кроме этого, Карасартова пожаловалась в ЦИК на то, что КТРК и «Биринчи радио» приглашают на обсуждение новой Конституции членов агитационной группы «за» новую Конституцию.

«Если они позвали в эфир членов группы “за”, то, однозначно, они должны были позвать участников группы “против”», —заявила правозащитница.

Она также отметила, что журналисты КТРК в программу «Ой ордо» на обсуждение новой Конституции приглашают только членов Конституционного совещания. Это происходит вне рамок эфирного времени, которое положено каждой группе по законодательству.

«В СМИ информация не должна быть односторонней. Они могли позвать экспертов, которые выступают против новой Конституции, Санию Токтогазиеву, например», — считает Карасартова.

Однако, в ЦИК не увидели в этом никаких нарушений. Пресс-служба Центризбиркома сообщила «Клоопу», что рабочая группа рассмотрела обе жалобы, но не нашла в действиях телеканалов противозаконных признаков.

Кто такая Рита Карасартова?

Активистка и правозащитница Рита Карасартова возглавляет группу агитации против новой Конституции. Она считает, что шестой созыв парламента попросту не может по закону проводить такие реформы.

Карасартова не раз выходила на мирные марши за законность и против изменения Конституции. Она раскритиковала действия Садыра Жапарова и назвала продвижение нового Основного закона незаконным.

Карасартова была советником министра по делам местного самоуправления и регионального развития с 2004 по 2005 годы. Критиковала правление Алмазбека Атамбаева. Весной 2017 года провластная Социал-демократическая партия (СДПК) подала на неё в суд о «защите деловой репутации».

Это случилось вскоре после того, как правозащитница заявила в интервью изданию 24.kg, что партия СДПК «продает должности направо и налево». Она также критиковала политику экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В 2016 году Рита Карасартова также выступала против поправок в Конституцию, а в 2017 году баллотировалась на пост президента, став первой женщиной-кандидаткой.