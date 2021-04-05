В Аксыйском районе Джалал-Абадской области по подозрению в изнасиловании ученицы 7 класса задержан 17-летний местный житель. В результате изнасилования девочка родила ребенка.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что подозреваемый водворен в ИВС.

Беременность семиклассницы

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области 1 апреля родила 14-летняя девочка. О произошедшем милиции сообщила врач Аксыйской территориальной больницы.

После этого директор школы, в которой училась девочка, был освобожден от занимаемой должности.

Руководитель районного отдела образования Талант Эмилбек уулу сообщил, что 1 апреля было проведено совещание, на котором был вынесен выговор директору, заместителю директора, заведующему по учебной части и социальному педагогу школы.

«Четыре сотрудника, получившие выговор, пришли с заявлениями с просьбой уволить [их] по собственному желанию. Они объяснили это тем, что у них нет морального права продолжать работу. Я вернул заявления заместителю директора и заведующей по учебной части. Директор “освобожден”, заявление соцпедагога рассматривается», — сообщил Эмилбек уулу.

Эмилбек уулу также сказал, что никто из учителей, администрации школы и родителей не знал о беременности девочки, хотя обучение в школе проходило в обычном режиме.

В 2020 году было зарегистрировано 1101 уголовное дело по факту преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. При этом 150 из совершенных преступлений — сексуального характера.