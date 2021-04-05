В пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека журналисту «Клоопа» сообщили, что бывшего вице-мэра Азиза Алымкулова заключили под стражу на два месяца.

В суде добавили, что решение в отношении Алымкулова вынесли 2 апреля. Бывшего вице-мэра будут содержать в СИЗО-1 столицы до 31 мая 2021 года.

Ранее 31 марта Алымкулова и еще одного сотрудника ГКНБ задержала Военная прокуратура по подозрению в злоупотреблении должностным положением.

По версии следствия, задержанные давили на некоторых сотрудников столичной мэрии, чтобы те незаконно оформляли земельные участки на людей аффилированных с ними. Алымкулова сняли с поста вице-мэра в феврале 2021 года.

Тогда в мэрии сообщили, что Алымкулова освободили с поста вице-мэра, так как он перешел на другую работу, но не уточнили на какую должность.