Прокурор Чуйской области Таалайкуль Турапбаева рассказала журналисту «Клоопа» о том, как и почему областные суды лишают граждан их родительских прав.

По ее словам, в 2019 году суды Чуйской области рассмотрели 138 гражданских дел о лишении родительских прав по исковым заявлениям, в 2020 году таких дел было уже 154. В целом же с каждым годом число подобных исков в суды увеличивается на 10-15%.

Турапбаева отмечает, что больше половины исков суды оставляют без удовлетворения. При этом суд «обязан предупредить ответчиков о необходимости изменений их отношений к воспитанию детей».

Она также добавила, что, исходя из судебной практики, основные причины обращения в суд по лишению родительских прав — это задолженность по уплате алиментов или препятствие вывозу детей за границу одним из родителей.

*По законодательству Кыргызстана, чтобы вывезти ребенка за границу, один из родителей (в случае развода) должен получить письменное, нотариально заверенное согласие второго родителя.

За что могут лишить родительских прав?

Согласно «Семейному кодексу» Кыргызстана, граждан могут лишить родительских прав по ряду причин. Это: