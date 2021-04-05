Значительная часть коллектива «5 канала» требует снять с занимаемой должности нового руководителя Рахата Сулайманова*. Сотрудники просят назначить вместо него профессионала своего дела, который будет защищать интересы сотрудников.

Об этом «Клоопу» сообщил продюсер новостного отдела Шайырбек Эркин уулу. По его словам, на сотрудников, поставивших подпись под обращением, оказывается давление.

«Нас поддерживают 70-80 процентов сотрудников. Но некоторые из них боятся давления и не могут открыто выразить свою позицию», — сказал он.

Обращение коллектива канала к властям Эркин уулу выложил ранее на странице в фейсбуке. В нем сотрудники канала обвиняют Сулайманова в психологическом давлении, репрессивных методах, беспричинном урезании заработной платы и расколе коллектива.

*Рахат Сулайманов был назначен директором канала 12 января текущего года. Ранее он занимал должность пресс-секретаря в ГКНБ.

Обращение 5 апреля было направлено главе государства Садыру Жапарову, премьер-министру Улукбеку Марипову, руководителю Фонда госимущества мирлану Бакирову и министру культуры Кайрату Иманалиеву.

По словам сотрудников канала, новый директор утвердил проект по оптимизации без согласования с коллективом. Из-за этого большинство сотрудников узнало о значительном сокращении своих зарплат только после ее получения.

Согласно обращению, Сулайманов сокращал заработную плату дважды. Некоторые сотрудники стали получать на 30-40 процентов меньше. Из-за этого 7-8 сотрудников были вынуждены уволиться с канала.

«Оба сокращения [по зарплате] были сделаны путем подписания [документов] без указания сотрудникам суммы выплаты. Здесь грубо нарушаются наши конституционные права и требования Трудового кодекса. Кроме того, мы считаем, что это дело содержит элементы уголовных преступлений, таких как “произвол” и “злоупотребление властью”, — говорится в заявлении.

Также в обращении написано, что Сулайманов без необходимости открыл новые вакансии «исполнительного директора», «ответственного редактора» и привел туда «своих людей», ничего не понимающих в телевидении.

«Раньше эту работу выполнял один главный продюсер. Сейчас ту же самую работу выполняют 3-4 человека, которые умеют лишь приказывать. Своим людям он раздал по отдельному кабинету, а обычные сотрудники ютятся в холодных комнатах без условий», — говорится в обращении.

В заявлении также особо отмечено, что «есть люди, которые не работали на канале ни дня, но входят в штат и получают заработную плату».

Также сотрудники пожаловались на то, что Сулайманов урезал финансирование популярных среди зрителей передач, а некоторые и вовсе закрыл — «Ойбугун», «Күнозок», «Учурда», «Бешинчиде бешо».

«Бросим работу, выйдем на митинг»

По мнению сотрудников, сейчас на канале полная цензура, и в эфир выходят однотипные, односторонние выпуски. На критикующих происходящее сотрудников оказывается психологическое давление.

«На сотрудников, которые критикуют его, он ищет причину, к чему бы придраться и заставляет [их] писать объяснительные. Делит сотрудников на “своих” и “чужих”. Что приводит к раздору, негативной атмосфере в коллективе и усиливает внутренние интриги», — говориться в обращении.

Коллектив канала выступил против редакционной и кадровой политики Сулайманова. Сотрудники просят назначить руководителя, который мыслит по-новому, понимает, что такое современные медиа, учитывает мнение коллектива, справедлив и любит правду.

По их словам, если эти условия не будут выполнены, они будут вынуждены оставить работу и выйти на митинг.

Годовой бюджет канала 20 млн сомов. Вся сумма уходит на оплату труда сотрудникам. В начале года правительство потребовало оптимизировать и сократить расходы.

Директор телеканала Рахат Сулайманов не вышел на связь с «Клоопом» на момент подготовки и публикации материала. В приемной ответили, что «он на совещании, и свяжется сам, когда освободится».

«Аппарат президента вмешивается в работу СМИ»

После увольнения бывший руководитель «5 канала» Эрнис Кыязов рассказал, что аппарат президента вмешивается в работу СМИ.

«Друг мой, тебе тоже будут говорить те же слова, которые выслушивали бывшие директоры. Все равно будут говорить: “Делай то, не делай этого”», – обратился Кыязов обратился к Сулайманову.

По его словам, когда он работал журналистом ОТРК, его раздражали аналогичные слова и приказы из Белого дома.

Кыязов руководил телеканалом два года. По его словам, чиновникам не понравилось то, что он пригласил в эфир оппозиционных к нынешней власти депутата Садыка Шер-Нияза и экс-судью Клару Сооронкулову. Кроме того, в эфир также были приглашены экс-депутат Каныбек Осмоналиев и Экс-лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов.

Практически все перечисленные политики высказывали критику в отношении Садыра Жапарова.

По словам Кыязова, Молдокматов в прямом эфире жестко раскритиковал Жапарова, после чего сам Кыязов понял, что Белый дом не оставит его в покое. В том эфире Молдокматов рассказал о полчаемых угрозах от сторонников Жапарова.

По мнению Кыязова, пресс-службе президента также не понравился плюрализм мнений в эфире передачи «Апта сереп».

«Поддержка команды Садыра Жапарова и рассказы про их плюсы понравилась сидящим в Белом доме, а острая критика не понравилась. Чтобы не говорили про меня:“Забыл, что он гендиректор, возомнил себя журналистом, пользуется своим должностным положением, этих хвалит, этих грязью поливает”, я сразу перестал выходить в эфир программы «Апта сереп»», — сказал он.

«5 канал» был основан в 2007 году. В 2010 году полностью перешел в Фонд госимущества.