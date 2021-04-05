В пресс-службе Бишкекского городского суда сообщили журналисту «Клоопа», что дело сына главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Темирлана отправили на пересмотр.

По данным суда, дело рассмотрели 5 апреля и отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В пресс-службе при этом не сообщили, в какой именно суд было отправлено дело.

При этом в ряде СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что дело направили в Октябрьский райсуд столицы.

Ташиева — младшего задержали по подозрению в краже колес еще в 2013 году. Тогда, кроме Тамерлана Ташиева, милиция задержала еще троих подростков при попытке украсть колеса автомобиля в 5 микрорайоне Бишкека.

Камчыбек Ташиев — кыргызский политик с многолетним стажем и нынешний глава Госкомитета нацбезопасности. На этот пост его назначил президент Садыр Жапаров во время смены власти в октябре 2020 года. Известно, что Ташиев и Жапаров являются давними соратниками и основателями партии «Мекенчил».