Премьер-министр Улукбек Марипов 3 апреля на своей странице в фейсбук сообщил, что правительство готовит проект постановления о том, чтобы разрешить в стране тонировку передних стекол авто.

«Долго обсуждавшийся до этого вопрос: тонировка автомашин. Тут есть средства, которые принесут дополнительный доход в бюджет. В этом направлении мы готовим предложения, в ближайшее время мы внесем проект постановления в Жогорку Кенеш», — сказал Марипов.

При этом, Марипов добавил, что в этом плане правительство рассматривает доходную часть в бюджет.

Вопрос с разрешением тонировки авто обсуждается в Кыргызстане уже не первый год. Сейчас в стране запрещено тонировать передние стекла машин, а задние нет. Полная тонировка стекол авто разрешена только для спецмашин и авто первых лиц государства.

За тонирование стекол автовладельца ждет штраф третьей категории в размере 5 500 тыс сомов, а для юридических лиц 17 тыс сомов.

Запрет на тонировку инициировало Министерство внутренних дел еще в июле 2016 года. Согласно постановлению, водителям запрещается тонировать лобовое и передние боковые стекла, либо использовать на них шторки, а в случае, если стекла затонированы заводом-производителем, необходимо их заменить.

В том же 2016 году в Главном управлении патрульной милиции сообщали, что водителям разрешено ездить с тонированными стеклами, если они были установлены с завода производителя авто.