Певица Анжелика Кайратова, которая баллотируется от партии «Наш народ» в Бишкекский горкенеш, заразилась коронавирусом. О своем состоянии здоровья она сообщила в сторис в инстаграме.

По словам певицы, она «перестала ощущать вкус зубной пасты, запах духов» и сразу обратилась за медпомощью после появления этих симптомов COVID-19.

«Поступил телефонный звонок от санэпидемстанции. Задавали вопросы, оказывается сразу проводят дезинфекцию в доме. Сказали о необходимости с периодичностью проходить компьютерную томографию», — отметила Кайратова.

По ее словам, болезнь пока проходит легко, она пьет все назначенные лекарства и витамины. Кайратова отметила, что ее очень поддержали те знакомые, которые уже переболели COVID-19 — они писали ей слова поддержки, советовали «быть на позитиве», больше двигаться, быть «в хорошем настроении и под постоянным присмотром докторов».

«Такая неожиданная новость очень сильно отражается на человеке, который никогда не болел ковидом. В первую очередь, у меня появился страх за дочерей. Переживала за своих знакомых, с которыми встречалась [в последнее время]», — поделилась она.

Также певица призвала подписчиков соблюдать масочный режим и не целоваться при встрече.

«Причина того, что я поднимаю вопрос о масках — эту санитарную норму мы не соблюдаем, мы должны это признать. Не только в нашей стране требуют соблюдать дистанцию, носить маску! Не надо здороваться с помощью поцелуев, надо прекращать такое, друзья!» — заключила она.

Кто такая Анжелика Кайратова?

Анжелика Кайратова — шоувумен, певица, продюсер. Известна больше только под своим именем или же под прежней фамилией — Анжелика Бекболиева. Кандидатке 31 год, она воспитывает трех дочерей. В политику она до этого не вмешивалась.

При этом в партии «Наш народ» ИА Vesti.kg рассказали, что певица имеет «собственную программу, которая ориентирована на оказание всевозможной помощи наиболее уязвимым слоям населения». Она хочет заняться помощью «женщинам, подвергшимся бытовому насилию, одиноким матерям, людям с инвалидностью» и хочет развивать женское предпринимательство.

Помимо концертной деятельности, Анжелика возглавляет общественный фонд «Элим» и продюсерский центр.

Нарушения Анжелики Кайратовой

У кандидатки уже есть письменное предупреждение от Бишкекской территориальной избирательной комиссии. Комиссия сообщила, что Кайратова 19 марта получила письменное предупреждение о недопустимости злоупотребления агитацией.

Решение было принято на основании заявления в ее адрес. В жалобе сообщалось, что в газете «Де-факто» 12 марта было опубликовано интервью с певицей, но без информации о том, что материал — агитационный. В редакции газеты объяснили это ошибкой сотрудников, но БТИК нашла в случившемся признаки агитации.

До этого Кайратову обвинили в еще одном нарушении агитации. В координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступило письмо от БТИК, в котором сообщалось, что Анжелика Кайратова провела прямой эфир в Instagram и разыграла квартиру среди своих подписчиков.

Таким образом она могла нарушить правила ведения предвыборной агитации, так как во время нее кандидаты не имеют права заниматься благотворительностью и что-либо дарить. Информацию передали в милицию и генпрокуратуру, началась проверка.