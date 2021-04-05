Сотрудники Управления патрульной службы милиции (УПСМ) Бишкека задержали подозреваемого в похищении девушки для вступления в брак.

В УПСМ сообщили, что 2 апреля примерно в 23:40 поступил вызов о том, что похитили девушку.

К прибывшим на место инспекторам патрульной милиции обратилась девушка 1996 года рождения. Она сообщила, что малознакомый её парень похитил её и привёз из Иссык-кульской области в Бишкек для вступления в брак.

Милиционеры в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в похищении и доставили в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.

В УПСМ «Клоопу» сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство, но не уточнили по какой статье.

* По статье «Похищение лица с целью вступления в брак» задержанному грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Похищение девушек для принуждения к браку в Кыргызстане

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак — от 5 до 7 лет лишения свободы. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для вступления в брак, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. По статистике, каждую 17-ю девушку в Кыргызстане похитили для вступления в брак без ее согласия.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Самый громкий из случаев похищения произошел в конце мая 2018 года, когда мужчина похитил, а затем убил в отделении милиции 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы. Это была его вторая попытка жениться на девушке против ее воли.

После задержания похититель попросил сотрудников милиции оставить их с девушкой наедине, убил ее, вырезал ножом на ее коже их инициалы и попытался покончить собой. Во время суда подозреваемый сказал, что «не помнит» момент убийства.

Свердловский райсуд приговорил его к 20 годам заключения в колонии усиленного режима и компенсации в размере 800 тысяч сомов семье потерпевшей. К милиционерам, допустившим убийство девушки, применили санкции.

Однако в республике девушек и женщин по-прежнему похищают и принуждают к браку, а рекламодатели, создатели сериалов и некоторые поп-звезды публично оправдывают это преступление.

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