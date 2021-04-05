Пассажиры одного из рейсов Ошского международного аэропорта отправили в Kaktus.media видеозапись, сделанную на борту самолета. На ней пассажиры выражают недовольство из-за задержки рейса 4 апреля, люди связали ее с тем, что из воздушной гавани в это время вылетал Садыр Жапаров.

По словам пассажиров, «в связи с вылетом президента закрыли [взлетно-посадочную полосу]», а «директор аэропорта выслуживается перед ним и пытается ему угодить». Следом на записи слышен плач детей.

Также из иллюминатора самолета видно, как к одному из самолетов на поле приближается кортеж.

Что говорят в аэропорту?

Пресс-служба Международного аэропорта «Манас» сообщила, что вылет, запланированный 4 апреля на 15:00, был задержан из-за технических причин.

«4 апреля 2021 года аэропорт «Ош» был вынужден задержать запланированные авиарейсы с 15:00 до 15:40 по техническим причинам. Воздушное судно, уже подготовленное к вылету, не успело вылететь в установленное время, в связи с чем и произошла задержка рейса», — отметили в пресс-службе.

Но представители аэропорта не дали ни подтверждений, ни опровержений, была ли произведена посадка или высадка Садыра Жапарова в момент задержки. В аэропорту отметили, что ответ на эти вопросы можно получить у пресс-службы президента.

Но в момент выпуска материала пресс-секретарь Жапарова Галина Байтерек была недоступна для получения комментариев.

Визит Садыра Жапарова на юг

Глава государства Садыр Жапаров 3 и 4 апреля посещал Баткен и Ош с рабочим визитом. В Баткене Жапаров побывал на военном полигоне Бужум, где проходили учения «Безопасность — 2021» и «Восстановление Юга — 2021».

Также он заложил капсулу в фундамент передней колонны электростанции большой мощности по проекту CASA-1000 в селе Кара-Булак Баткенской области.

Во второй день рабочей поездки президент встретился с этническими кыргызами из Афганистана. Они были перевезены в 2017 году из Малого и Большого Памира правительством Кыргызстана. Жапаров заявил, что намерен переселить всех памирских кыргызов в Кыргызстан до конца года.