В пресс-службе мэрии сообщили, что с 6 апреля в Бишкеке начнут отключать отопление. Распоряжение о завершении отопительного сезона подписал исполняющий обязанности мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Согласно документу, решение о завершении отопительного сезона по Бишкеку принято с учетом долгосрочного прогноза погоды на апрель.

ТЭЦ Бишкека, ОАО «Бишкектеплосеть», КП «Бишкектеплоэнерго» и руководителям ведомственных котельных поручено отключить теплотехническое оборудование, обеспечивающее теплом помещения столицы.

Согласно принятым нормам, отключение тепла начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

В 2020 году распоряжение об отключении подписывали дважды. В первый раз отопительный сезон завершился 19 марта, однако пять дней спустя отопление вновь включили.

Тепло вернули из-за временного похолодания, а также из-за ситуации с распространением коронавируса. Затем его снова отключили 4 апреля.