«Город превратился в сплошную стройку». Бишкекчане вышли на митинг против хаотичной застройки многоэтажками

В Бишкеке 5 апреля у Дома правительства прошел митинг горожан, недовольных хаотичной застройкой многоэтажек.

Собравшиеся заявили, что в разных частях столицы происходит незаконная застройка, и разрешение на строительство этих многоэтажек выдает мэрия Бишкека.

«Люди устали от беззакония, потому что отбирают детские, спортивные площадки, придомовые земельные участки. Город превратился в сплошную стройку. Это делает Бишкекглавархитектура совместно с мэрией столицы», — заявила в интервью 24.kg представитель Общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова

Проблема хаотичной и нередко незаконной застройки в Бишкеке беспокоит горожан уже не первый год. В январе 2021 года горожане уже выиграли суд об отмене Плана детальной планировки (ПДП) столицы. По мнению горожан, этот документ мог бы узаконить уже возведенные в обход законодательства многоэтажки и иные объекты.

Они опасались, что ПДП позволит городским властям перекроить город, снеся сталинки, хрущевки и элитки, и освободив землю для деятельности стройкомпаний. До этого горожане уже выходили на митинги, выступая против ПДП.

После многочисленных публикаций в соцсетях и СМИ о ПДП прокуратура Бишкека провела проверку. Она показала, что в нем есть коррупционные риски и нарушения действующего Генплана Бишкека. Но в БГК документ после выводов Генпрокуратуры не отозвали.

В муниципалитете заявляли, что при реализации ПДП нет угрозы частной собственности. Документ, по информации мэрии, не рассматривал изъятие земельных участков горожан и не узаконивал уже построенные здания.