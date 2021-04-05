Водители, транспортирующие уголь с месторождения Кара-Кече в Джумгальском районе Нарынской области на ТЭЦ города Бишкека, объявили забастовку.

Причиной отказа работать они назвали то, что компании-посредники, выигравшие тендеры по поставке топлива у Агентства по антимонопольной политике, не платят им деньги за перевозку по установленному тарифу.

«Мы поставляем уголь с Кара-Кече по 900 сомов, а на самом деле его продают по 1290 сомов за тонну. Компании-посредники, выигравшие тендеры, зарабатывают на деньгах, которые должны быть выплачены нам. Поэтому мы вынуждены были бросить работу. “Кыргызкомур” мог бы работать с нами напрямую, без посредников», ‒ заявил один из водителей Бакыт Сламов.

По его словам, это не единственные причины забастовки водителей – кроме того, их беспокоит состояние дорог: трасса Дыйкан – Кара-Кече находится в ужасном состоянии.

«Еще одна проблема на этом месторождении – “черные”, которые не дают работать. Мы требуем, чтобы правительство решило эти вопросы», – сказал Сламов.

Пресс-секретарь госпредприятия «Кыргызкомур» Жийдегуль Зоотпекова сообщила, что ведомство пытается разобраться в ситуации. По ее словам, ранее водители получили недостоверную информацию о том, что госпредприятие самостоятельно распределяет и выплачивает деньги за перевозки. Представители «Кыргызкомур» совместно с сотрудниками АКС ГКНБ провели с ними разъяснительные работы.

«Мы уже проводили разъяснительные работы до этого и говорили, что “Кыргызкомур” не имеет права заключать договоры напрямую с водителями, и мы можем сотрудничать только с частными фирмами», ‒ пояснила она.

По ее словам, водители недовольны именно условиями сотрудничества с частными фирмами, но ГП не может вмешиваться в эти условия заключаемых договоров. Она добавила, что точно неизвестно, сколько водителей принимают участие в забастовке, однако у некоторых частных фирм-посредников еще есть сотрудники, которые продолжают перевозки по маршруту.

Она отметила, что после переговоров с водителями ведомство направило письмо в правительство, чтобы госпредприятию разрешили нанимать водителей в обход фирм-посредников. Кроме того, «Кыргызкомур» обратился в МВД с запросом обеспечить безопасность водителей.

Половина всего угля, используемого в Кыргызстане, добывается на месторождении Кара-Кече. ТЭЦ Бишкека в год потребляет более 1 млн тонны угля, более половины этого объема (680 тонн) завозится из Кара-Кече.

Забастовки водителей

29 марта 2021 года аналогичную забастовку устроили водители из Кочкорского района, занимающиеся перевозкой угля с месторождения Кара-Кече в город Балыкчы. Причина забастовки – также невыплата зарплат по новому тарифу, установленному Госантимонополией.

По данным издания Turmush, на участке дороги между селами Кочкор и Семиз-Бел скопились десятки грузовых автомобилей.

На встрече с участием директора ГП «Кыргызкомур» Балыкчы водителям сообщили, что оплата по поставкам угля осуществляется два раза в неделю. По мнению водителей, задержки связаны с посредниками, использующими деньги по своему усмотрению.

Перевозчики отметили, что расходы на топливо и обслуживание автомобилей увеличились, из-за чего некоторые уже имеют долги перед магазинами продажи автомобильных запчастей.

Кроме того, участники забастовки просили разрешить им перевозить по 42 тонны, смягчив тем самым условия недавно вступившего в силу постановления о запрете на перегруз. По словам водителей, они соглашались превысить нормы по весогабаритному контролю, то есть, перегружали свой транспорт, но за это на них накладывали штрафы. По их словам, только с перегрузом оправдывались все расходы и удалось заработать.

Госагентство по антимонопольной политике ответило на требования водителей, заявив, что ведомство не занимается проведением госзакупок на услугу по перевозке угля, а также выплатами водителям-перевозчикам.

По их данным, правительство Кыргызстана уже ввело постановление, определяющее цены на перевозку угля по маршрутам «Кара-Кече» — Балыкчы и город Таш-Кумыр — ТЭЦ города Бишкек. Эти цены и были рекомендованы для использования.

Согласно постановлению, рекомендуемая цена на перевозку угля по маршруту «Кара-Кече» — Балыкчы – 2,87 сомов за тн/км.