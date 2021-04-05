Президент Садыр Жапаров 3 апреля посетил военный полигон Бужум в Баткенской области, где проходят учения. Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента.

После завершения учений Жапаров присвоил недавно назначенному начальнику Генштаба Вооруженных сил Эрлису Тердикбаеву звание генерал-майора в торжественной обстановке.

По распоряжению президента 29 марта Тердикбаев сменил на посту Таалайбека Омуралиева, приговоренного к штрафу в 5 млн сомов по делу о незаконном распределении квартир.

Также главнокомандующий вручил полпреду Баткенской области Омурбеку Суваналиеву удостоверение госсоветника гражданской службы 1 класса, а секретарю Совбеза Рыскелди Мусаеву — 2 класса.

На фото справа Омурбек Суваналиев.

На фото справа Рыскелди Мусаев.

Кроме этого, ряд военнослужащих получил именные часы от президента.

По информации пресс-службы аппарата президента, на мероприятие были приглашены военные атташе России, Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Великобритании и Пакистана.

В целом же в совместных командно-штабных мобилизационных учениях «Безопасность Юг-2021» и «Формирование Юг-2021» было задействовано свыше двух тысяч военнослужащих.

Кто такой Суваналиев?

Суваналиев был назначен полпредом Баткенской области 15 февраля 2021 года. До октябрьских событий он занимал должность замсекретаря Совета безопасности, но 10 октября его уволили — он занял кресло главы ГКНБ после захвата «Белого дома» 6 октября и объявил себя координатором силовых структур. Однако, 9 октября сотрудники Госкомитета нацбезопасности выпроводили его из административного здания.

Кроме этого, Суваналиев еще перед парламентскими выборами 2020 года заявлял, что за провластными партиями якобы стоит криминальный авторитет Камчы Кольбаев. При этом провластными партиями Суваналиев назвал «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш».

Кто такой Мусаев?

Рыскелди Мусаев — односельчанин президента Жапарова. Известно, что они оба родились в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Мусаев назначен секретарем Совета безопасности 27 октября 2020 года. Ранее эту должность занимал Кенешбек Дуйшебаев, которого экс-президент Сооронбай Жээнбеков назначил перед своей отставкой.