Около 20 родителей, чьи дети учатся в аварийной школе Базар-Коргонского района, 5 апреля собрались в здании администрации полпреда правительства Джалал-Абадской области. В руках они держали плакаты с обращением к властям страны.

Чем недовольны родители?

По словам главы Базар-Коргонского района Бакыта Козуева, родители были недовольны состоянием здания школы и просили власти принять меры.

Фото: Turmush

Кроме этого они выразили несогласие с дистанционным обучением, на которое перевели их детей из-за аварийного состояния школы. Они жаловались, что не всем детям доступно обучение онлайн с помощью гаджетов.

«На прошлой неделе из-за сильных дождей во время занятий упал потолок. Внук сфотографировал это и показал мне. Из-за данного инцидента детей отправили на дистанционное обучение. Детям, оказывается, не интересно учиться через телефон, некоторые родители не могут себе позволить приобрести смартфон для ребенка. От безысходности мы вынуждены обратиться к полпреду», — сказала жительница села Тамара Мусабекова, у которой четверо внуков обучаются в аварийной школе.

«Мы построим палатки для детей»

Глава района Бакыт Козуев сообщил, что после разговора с родителями было решено построить палатки — дети временно будут учиться там.

«Мы планируем уже с понедельника продолжить обучение вживую. Школьники будут учиться в палатках до окончания учебного года, полтора месяца всего осталось», — сообщил Козуев.

При этом Козуев заверил, что строительство новой школы в селе Кара-Жыгач может начаться в этом году. По его словам, полпред Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев пообещал, что начнет работу по возведению учебного здания с помощью арабских благотворительных фондов.

По словам акима, местные власти не раз обращались в правительство с требованием выделить деньги для строительства школ. В этом году они отправили список мест, где требуется построить новые образовательные учреждения, однако это село туда не вошло. Глава района считает, что это тоже стало поводом для недовольства родителей села Кара-Жыгач.

Здание, непригодное для обучения

По данным главы Базар-Коргонского района, в этой маленькой школе с шестью кабинетами, построенной более 40 лет назад, дети учатся в три смены — там получают знания 157 учеников.

«Министерство чрезвычайных ситуаций еще семь лет назад признало здание непригодным для эксплуатации. Однако дети продолжали там учиться, потому что соседние школы находятся далеко — в пяти и семи километрах от села Кара-Жыгач», — сообщил Козуев.

Фото: Turmush

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