Бишкекский городской суд 6 апреля оставил в силе меру пресечения Тилекмату Кудайбергенову (в фейсбуке зарегистрирован как Тилекмат Куренов). Он останется под стражей до 15 апреля. Таким образом горсуд не оставил в силе решение Свердловского районного суда.

Во время заседания возле здания суда собрались депутат Рыскелди Момбеков, бывший лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов и другие активисты. Все они пришли поддержать Куренова и потребовали его освободить.

По словам Момбекова, задержание Куренова можно оценить как «нечто из ряда вон выходящее».

«В поведении Тилекмата нет и намека на преступление. Он сидит просто потому, что написал пост в фейсбуке. Нет никакой разницы между написанием поста и произнесением тоста. Теперь нужно сажать всех, кто произнес тост? Если на эту ситуацию объективно посмотреть, то это политическое преследование, хитрость и заговорщичество», — сказал депутат.

Он добавил, что обвинение Куренова в попытке захвата власти было опрометчивым поступком.

«Они же сами звали его прийти во власть. У него не то, что захватывать власть, не было желания даже подходить к власти. Закрыть человека под такой причиной – это двуличный и глупый поступок, так поступают от бессилия», — сказал Момбеков.

Куренова обвиняют по статьям «Открытый призыв к силовому захвату власти» и «Массовые беспорядки».

Дело Тилекмата Куренова

Тилекмат Куренов — гражданский активист. Он несколько раз выходил на митинги. Так, летом 2020 года Куренов и его сторонники вышли на акцию с требованием перенести парламентские выборы и отправить в отставку «недееспособное» правительство.

В декабре 2020 года он создал и возглавил движение в защиту месторождения Жетим-Тоо.

Куренов так же состоит в центре движения «Против Ханституции» и активно выступает против нового проекта Конституции и конституционной реформы. 15 марта Куренова задержали — по информации ГУВД Бишкека, из-за публикаций в соцсетях, в которых «замечены призывы к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам».

В это же время сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Куренова и офис центра «Против Ханституции». 17 марта решением суда активиста Куренова водворили в СИЗО на один месяц.

Кроме этого, гражданский активист Эрлан Бекчоро уулу сообщил, что его вызвали на допрос в ГУВД Бишкека, чтобы «прояснить некоторые детали» по делу Тилекмата Куренова.

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