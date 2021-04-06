Адвокат Сегизбаева Кантемир Турдалиев 5 апреля сообщил, что Бишкекский городской суд оставил экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева под стражей.

Горсуд оставил в силе решение, которое 19 марта вынес Первомайский районный суд.

«Абдиля Сегизбаева оставили под стражей до 25 мая. Я считаю, что нет никакой необходимости содержать его в СИЗО. Он никуда не убежит, у него есть дети, место жительства», — сказал Кантемир Турдалиев.

Супруга бывшего кандидата в президенты Айнура Сегизбаева назвала решение суда «незаконными действиями». Она считает, что такое решение — «выполнение заказа Бакиевых, месть за обличение их сущности, реваншизм и устранение неугодных оппонентов».

«25 января Абдил Сегизбаев был задержан по так называемому делу о «Белизгейте», в котором, по заявлению адвоката Кантемира Турдалиева, вообще нет состава преступления. Дело должно рассматриваться в гражданском судопроизводстве!» – написала она.

По словам супруги Сегизбаева, во время пребывания на посту главы ГКНБ Сегизбаев выявил коррупционные схемы в деятельности сотовой компании «Мегаком».

«Поступившие трастовые документы из Белиза подтвердили факты, что в 2011-2012 годах была попытка продажи «Мегакома». И именно Абдил Сегизбаев поднял вопрос — почему национализировали лишь 49%, а не 100% доли», – отметила она.

Айнура Сегизбаева заявила, что у ее супруга есть все документы, доказывающие, что экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов на посту министра юстиции «закрепил своим приказом активы “Мегакома” за Сергеем Сукало (приближенный Максима Бакиева)».

Она также напомнила, что во время предвыборной кампании Абдил Сегизбаев в прямом эфире дебатов на канале ОТРК задал несколько вопросов Садыру Жапарову, в том числе о его отношении к «Инвестбанку Иссык-Куль»

По ее мнению, ее супруг доказал, что «Жапаров всегда был самым приближенным человеком беглого президента Курманбека Бакиева».

Сегодня, 5 апреля, Коллегия Бишкекского городского суда рассмотрела ходатайство адвокатов Абдиля Сегизбаева об изменении меры пресечения. Напомним, что 25 марта Первомайский районный суд оставил Абдиля Сегизбаева под заключением в СИЗО ГКНБ ещё на 2 месяца, продлив меру пресечения до 25 мая. 25 января Абдил Сегизбаев был задержан по так называемому делу о "Белизгейте", в котором, по заявлению адвоката Кантемира Турдалиева, вообще нет СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. И дело должно рассматриваться в гражданском судопроизводстве! Очень верно подметила одна наша сторонница, что Абдиля Сегизбаева надо наградить за Белизгейт, а не сажать! Именно в бытность Председателем ГКНБ Абдил Сегизбаев выявил коррупционные схемы в деятельности сотовой компании "Мегаком". Поступившие трастовые документы из Белиза подтвердили факты, что в 2011-12 гг. была попытка продажи Мегаком. И именно Абдил Сегизбаев поднял вопрос - почему национализировали лишь 49 %, а не 100% доли. И сегодня Абдиля Сегизбаева судят по обвинению " причинение ущерба репутации депутата - заявителя" Алманбета Шыкмаматова. Хотя, у Сегизбаева были все документы, что именно это лицо, в бытность министром юстиции, закрепило своим приказом активы Мегакома за Сергеем Сукало ( приближенный Максима Бакиева). Если кратко, то человек, который выявил эти коррупционные схемы в крупнейшей сотовой компании страны - сидит за решёткой. А человек, причастный к попытке продажи Мегаком находится на свободе, занимая высокий государственный пост! Понятно, почему власть именно сейчас - аккурат после оглашения итогов выборов "вытащила" это заявление. Во время предвыборной кампании 2020-21 Абдил Сегизбаев в прямом эфире во время дебатов на канале ОТРК задал 8 вопросов Садыру Жапарову - о его прошлых махинациях с Иссык куль инвест банком и доказал, что Жапаров всегда был самым приближенным человеком беглого Президента Курманбека Бакиева. Мы расцениваем сегодняшние незаконные действия в отношении Абдиля Сегизбаева как выполнение заказа Бакиевых, месть за обличание их сущности, реваншизм и устранение неугодных оппонентов. #Сегизбаевгебоштондук #свободуСегизбаеву Опубликовано Айнурой Сегизбаевой Понедельник, 5 апреля 2021 г.

В чём обвиняют Сегизбаева?

Экс-главу Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении говорится о незаконных действиях Сегизбаева в бытность главой ГКНБ, в частности, о том, что он злоупотреблял должностным положением по делу «Белизгейта».

* В 2016 году Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что противники инициированных президентом Алмазбеком Атамбаевым поправок в Конституцию — депутаты «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов — владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз. Этот скандал вошел в историю, как «Белизгейт». Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. При этом все трое депутатов получили обвинительные приговоры по другим делам. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в Госкомитет нацбезопасности не поступали.

Уже после задержания Сегизбаева генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что в отношении Сегизбаева ведется следствие по шести уголовным делам.

Зулушев не назвал, какие именно это дела, добавив, что по одному из них проходил допрос Индиры Жолдубаевой, которая ранее была генпрокурором. Зулушев также добавил, что задержание Сегизбаева — это не политическое преследование.

В ответ на заявление генпрокурора адвокат Сегизбаева Кантемир Турдалиев заявил, что уведомление о подозрении в совершении преступлениях вручено экс-главе ГКНБ только одно, а не шесть.

По делу о «Белизгейте» адвокат рассказал, что документы Сегизбаеву передал бывший президент Алмазбек Атамбаев. Турдалиев добавил, что «как глава ГКНБ и генерал он [Сегизбаев] не мог не выполнить приказ непосредственного начальника и верховного главнокомандующего», и потому «ничего не сделал вопреки интересам службы».

Обвинение же в адрес Сегизбаева о том, что он умышленно дискредитировал достоинство нардепов Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой адвокат считает несостоятельным, так как уже есть решение Первомайского райсуда по иску от них в адрес Сегизбаева о защите чести и достоинства.

Кроме того, по одному из дел Сегизбаева задержана ответственный секретарь Таш-Мойнокского айыл окмоту Жылдыз Чодобаева. У женщины четверо несовершеннолетних детей, однако ее заключили в СИЗО ГКНБ.

Односельчане Чодобаевой выходили на митинг с требованием изменить ей меру пресечения, выступал с просьбой по этому поводу и омбудсмен Токон Мамытов. Но женщина до сих пор находится в СИЗО ГКНБ.

Сам Сегизбаев и его близкие все обвинения опровергают и заявляют о «политической мести». Сегизбаев участвовал в досрочных президентских выборах, прошедших 10 января, и стал пятым среди 17 кандидатов, набрав 1,46% голосов избирателей.