В Первомайском районном суде Бишкека 6 апреля прошло заседание по делу о массовых беспорядках 9 октября 2020 года на площади Ала-Тоо.

Решением суда председателю партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлану Султанбекову и бывшему сотруднику 9-й службы ГКНБ, начальнику охраны бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Канату Сагымбаеву изменили меру пресечения.

Ранее они находились под домашним арестом, но суд изменил им меру пресечения на подписку о невыезде.

Сагымбаев, Султанбеков и бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов были задержаны 10 октября 2020 года по подозрению в массовых беспорядках, которые произошли на площади Ала-Тоо 9 октября.

Тогда Сагымбаев и Султанбеков через несколько дней были отпущены под домашний арест, а Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1.

Ранее Первомайский райсуд водворил Султанбекова в СИЗО-1 по обвинению в организации массовых беспорядков.

Дело о массовых беспорядках

Результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября, привели к митингу недовольных граждан на центральной площади Бишкека. Вечером следующего дня начались столкновения демонстрантов с силовиками, и был захвачен «Белый дом».

Демонстранты освободили из колоний некоторых политиков, в числе которых был и нынешний президент Садыр Жапаров. Он отбывал 10-летний срок за захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева в 2013 году.

Некоторые Освобожденные в ночь на 6 октября политики приняли участие в митинге 9 октября в Бишкеке. Фарид Ниязов и Канат Сагымбаев также были среди освобожденных. Акция протеста закончилась потасовкой со сторонниками Садыра Жапарова, в результате которой пострадали 7 человек.

На следующий день, 10 октября, в рамках досудебного производства по факту массовых беспорядков были задержаны Атамбаев и его сторонники.

Темирлан Султанбеков был задержан 10 октября сотрудниками ГКНБ и водворён в ИВС. Находясь в заключении, Султанбеков написал письмо в котором сообщил об угрозах. По его словам, конвоир в изоляторе пугал его «матраимовскими пытками». 11 октября Султанбеков объявил голодовку.

Кроме Султанбекова были задержаны и многие другие политики, в том числе Алмазбек Атамбаев вместе с двумя телохранителями — Канатом Сагымбаевым и Дамиром Мусакеевым.

В этот же день стало известно о задержании двух его сыновей — Сеида и Кадыра Атамбаевых, которых позже отпустили домой.

Бывший сотрудник 9-го отдела ГКНБ и телохранитель бывшего президента Кыргызстана Канат Сагымбаев находился в СИЗО ГКНБ, проходя обвиняемым по делу о штурме дома Атамбаева в Кой-Таше.

6 октября его освободили из СИЗО во время митингов, а затем снова задержали 10 октября.

Задержание Атамбаева, членов его семьи и приближённых случилось после массовых беспорядков в Бишкеке, которые начались 5 октября после прошедших парламентских выборов. В ночь на 6 октября сторонники Атамбаева помогли ему освободиться из заключения в СИЗО.