Первомайский районный суд Бишкека 5 апреля продлил бывшему руководителю аппарата президента Фариду Ниязову срок содержания под стражей.

Меру пресечения Ниязову оставили без изменений, он останется в СИЗО-1 до 10 июня 2021 года. Решение консилиума врачей о том, что Ниязову требуется срочное лечение, а также просьба омбудсмена Токона Мамытова изменить меру пресечения, не были учтены.

Ранее адвокат Ниязова Замир Жоошев сообщал, что 3 марта этого года консилиум врачей обнаружил у Фарида Ниязова гипертоническую болезнь III стадии III степени высокого риска.

По словам врача Эрмека Исмаилова, необеспечение своевременного и надлежащего лечения этого заболевания может привести к инсульту или инфаркту.

«В соответствии с законодательством, обнаруженная у Фарида Ниязова болезнь относится к тяжелым видам заболеваний, служащим основанием для освобождения подозреваемого из СИЗО-1 Бишкек. Судья обязан освободить», – заявлял адвокат до начала процесса.

"СЛУШАЕТСЯ ЛИ СУДЬЯ НАДЕЖДУ?" Надежда – хорошая вещь, возможно, даже лучшая из всех. Она не умирает. Вера же в... Опубликовано Замиром Жоошевым Понедельник, 5 апреля 2021 г.

Кроме того, омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов просил генпрокурора Курманкулу Зулушеву рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения Фариду Ниязову из-за состояния здоровья.

Кто такой Фарид Ниязов?

Ниязов — ближайший соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он неофициально считался его «правой рукой», когда тот занимал пост главы страны. Вместе с его бывшим водителем Икрамжаном Илмияновым Ниязов занимал после ухода с должности главы руководителя аппарата пост советника президента на общественных началах. Уходя с поста президента, Атамбаев назвал Ниязова «хорошим визирем» и наградил орденом «Манас», как и Илмиянова.

На выборах в 2017 году Ниязов возглавлял предвыборный штаб Сооронбая Жээнбекова. Атамбаев открыто поддерживал Жээнбекова на выборах президента в 2017 году. Когда Жээнбеков попал в кресло президента, Ниязов стал его советником, а потом занял пост главы руководителя аппарата президента.

В чем обвиняют Ниязова?

В августе 2019 года во время штурма дома Атамбаева в Кой-Таше и последующего ареста бывшего президента Ниязов находился рядом с политиком. До начала политического кризиса в Кыргызстане его водворили в бишкекское СИЗО-1 в качестве обвиняемого по делу о штурме резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Во время митингов и последующих беспорядков 6 октября его и других заключенных СИЗО ГКНБ освободили протестующие.

Он успел принять участие в митингах, но был задержан 10 октября. После этого его отпустили, а затем 11 октября снова задержали на 48 часов и заключили в СИЗО-1 по делу о массовых беспорядках на 2 месяца. Арест Ниязову несколько раз продляли и 18 марта Бишкекский горсуд оставил его в СИЗО-1 до 13 апреля. Сам Ниязов назвал решение оставить его под стражей «политическим решением».