ГУВД Нарына 5 апреля допросило журналиста и ведущего проекта «Не сахар»* Эрулана Кокулова. По словам журналиста, заявление на него написала компания «Топ Ночь», на складе которой он выявил просроченный товар.
Акция в поддержку видеоблогера
Пока сотрудники ГУВД допрашивали блогера, за окнами здания милиции собрались около 100 человек, которые пришли его поддержать.
Выйдя к собравшимся Кокулов сказал, что подписал заявление о неразглашении.
В пресс-службе ГУВД сообщили, что следствие по делу продолжается.
Кто такой Эрулан Кокулов?
Эрулан Кокулов — гражданский активист и бывший журналист телеканала «Апрель». В 2018 году он начал проект «Не сахар», в котором является ведущим по сей день.
Этот проект направлен на защиту потребителей. В сюжетах проекта ведущий проверяет на соответствие санитарным нормам продовольственные магазины и им подобные.