ГУВД Нарына 5 апреля допросило журналиста и ведущего проекта «Не сахар»* Эрулана Кокулова. По словам журналиста, заявление на него написала компания «Топ Ночь», на складе которой он выявил просроченный товар.

Акция в поддержку видеоблогера

Пока сотрудники ГУВД допрашивали блогера, за окнами здания милиции собрались около 100 человек, которые пришли его поддержать.

Выйдя к собравшимся Кокулов сказал, что подписал заявление о неразглашении.

В пресс-службе ГУВД сообщили, что следствие по делу продолжается.

Кто такой Эрулан Кокулов?

Эрулан Кокулов — гражданский активист и бывший журналист телеканала «Апрель». В 2018 году он начал проект «Не сахар», в котором является ведущим по сей день.

Этот проект направлен на защиту потребителей. В сюжетах проекта ведущий проверяет на соответствие санитарным нормам продовольственные магазины и им подобные.