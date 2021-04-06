Пойдёте голосовать на выборах в горкенеш своего города 11 апреля? Даже если вы ещё не решили, то после прохождения этого теста может быть захотите всё же пойти.

Представляем вашему вниманию новое издание Кыргызского политического компаса от «Клоопа»! Этот тест позволит вам найти самую близкую вашим взглядам политическую партию.

Наш тест состоит из вопросов о политике, экономике, социальных проблемах и так далее. Точно такой же тест прошли 15 партий, которые будут участвовать на выборах в местные кенеши.

Мы обработали их результаты и теперь знаем каких взглядов они придерживаются в самых разных темах — от защиты прав женщин до отношения к Садыру Жапарову.

Может быть вы уже решили, за кого голосовать, но вдруг вы найдёте партию, которая ещё ближе вашим мировоззрениям?

Внимание, наш тест — большой, он состоит из чуть более, чем 100 вопросов. Но такое количество было нужно, чтобы как можно точнее подобрать подходящую вам партию.

Когда вы пройдёте тест, вы:

Узнаете какая партия вам ближе всех по взглядам;

Получите свой политический автопортрет на основе ваших ответов;

Получите детальные результаты и сравнение их с ответами партий.

Мы знаем, вам не терпится, поехали!