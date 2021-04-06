На брифинге 6 апреля замминистра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов сообщил, что правительство готовит распоряжение о выделении средств на закупку российской вакцины «Спутник V» для вакцинации 118 тысяч человек. Какую сумму власти выделят на покупку вакцин, чиновник не уточнил.

Ранее глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что из бюджета на закупку «Спутник V» выделят 215 млн сомов. Кроме этого, по его словам, Россия поставит 500 тысяч доз «Спутник V» бесплатно, но точные сроки ещё неизвестны.

«Их [бесплатные 500 тысяч доз «Спутник V»] должны поставить к концу мая-июня. Завод не успевает. Платная вакцина придет быстрее. Но наше население будет получать ее бесплатно согласно национальной программе», — сказал он.

Также министерство экономики и финансов 6 апреля сообщило, что заложило 2,4 млрд сомов на финансирование непредвиденных расходов, в том числе в случае ухудшения эпидситуации в стране. Из них 500 млн сомов на компенсационные выплаты работникам организаций здравоохранения и лицам, привлекаемым к работе в очаговых территориях.

В ведомстве подчеркнули, что обращаются к международным донорам, чтобы найти средства для вакцинации.

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в стране стартовала 29 марта. Вакцинация сейчас проходит китайской вакциной SinoPharm. 19 марта в Кыргызстан привезли 150 тысяч доз этой вакцины, которой хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней.

Вакцинация в стране будет в три этапа и начали её в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

На первом этапе планируется вакцинировать медиков, работников образовательных организаций, правоохранителей и силовиков. На втором этапе прививки получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет.

Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

Минздрав отмечает, что вакцинация — один из действующих способов снижения распространения коронавирусной инфекции. По данным минздрава, с начала вакцинации на 6 апреля вакцинировали 644 человека.