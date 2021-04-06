На брифинге 6 апреля замминистра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов рассказал про эпидситуацию в стране.

Бектурганов сообщил, что из-за роста числа зараженных COVID-19, Бишкек вошёл в «красную» зону, а Чуйская область в «жёлтую». Остальные 6 областей пока находятся в «зелёной» зоне.

* «зеленая» зона

1) недельная заболеваемость до 40 на 100 тысяч при репродуктивном числе** менее 1;

2) недельная заболеваемость до 20 на 100 тысяч при репродуктивном числе более 1;

«желтая» зона

1) недельная заболеваемость от 40 до 80, репродуктивное число меньше 1;

2) недельная заболеваемость от 20 до 50 на 100 тысяч, репродуктивное число больше 1.

«красная» зона

1) недельная заболеваемость выше 80 на 100 тысяч при репродуктивном числе менее 1;

2) недельная заболеваемость выше 50 на 100 тысяч при репродуктивном числе более 1.

** Репродуктивное число — количество лиц, которых может заразить один больной.

«В целом на рост заболеваемости влияет ряд причин, такие как несоблюдение масочного режима, проведение массово культурных мероприятий, несоблюдение дистанции в местах массового скопления людей. Недооценка своего состояния, отсутствие настороженности людей тоже влияет очень», — отметил он.

Замминистра утверждает, что в Кыргызстане официально зарегистрированных повторных случаев заражения COVID-19 нет.

«Многие обращались с этим вопросом, что летом перенесли коронавирус и осенью так же болеют. Это длительный хронический процесс», — сказал он.

Также Бектурганов отметил, что вопрос о необходимости введения карантина будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.

Кроме этого, замминистра здравоохранения сообщил, что из-за эпидситуации в Бишкеке и Чуйской области с 6 апреля развернуты дополнительные койки.

Так, в Нацгоспитале развернуты 110 коек, из них 10 коек палаты интенсивной терапии. В Чуйской областной объединенной больнице развёрнуты 55 коек, из них 5 палат интенсивной терапии для приема пациентов с COVID-19.

Эпидситуация в Кыргызстане

Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Каждый день врачи фиксируют около или больше 100 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.

20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба заявил, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.

«Наготове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами», — сказал Новиков.

27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

А с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детские развлекательные заведения. Также мэрия решила пока не возобновлять офлайн-обучение для учеников 6, 7, 8 и 10 классов.

Кроме этого представители столичного муниципалитета ежедневно проводят утренние брифинги, в которых рассказывают об эпидситуации городе. Так, 6 апреля, вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать.