Работа депутатов местных кенешей заключается в том, чтобы развивать свой город или село, а также улучшать жизнь местных жителей. Для этого депутаты пишут программы культурно-экономического развития и социальной защиты граждан.

Чтобы эти программы воплощались, местные кенеши избирают мэра, вице-мэров или айыл башчысы (главу села) и глав муниципальных служб, таких как «Бишкекзеленхоз» или «Тазалык».

Избранные чиновники, в свою очередь, отчитываются перед депутатами о проделанной работе.

Бюджет

Депутаты городских и айыльных кенешей утверждают местный бюджет, а также следят за его надлежащим исполнением. Муниципалитет или глава села отчитывается перед депутатами о том, как были потрачены деньги.

Если депутаты посчитают, что мэрия нечестно или некачественно исполняет работу, они могут сделать выговор мэру или вовсе его уволить. Такой же механизм контроля со стороны депутатов действует и на уровне сельских кенешей.

Тарифы, налоги и льготы

Местные кенеши устанавливают тарифы на коммунальные услуги в своем городе или селе. Например, они решают, понизить или повысить тарифы на холодную воду, отопление, обслуживание лифтов, вывоз мусора и канализацию.

Например, в октябре 2019 года депутаты Бишкекского городского кенеша решили повысить тарифы на холодную воду — он вырос в полтора раза с 5,38 до 8,1 сома за кубометр.

А помните, в январе 2021 года водители бишкекских маршруток устроили забастовку и потребовали повышения тарифов за проезд? Несмотря на то, что тогда перед бастующими водителями выступал мэр, тарифы на проезд тоже определяет столичный горкенеш. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, но депутаты рассматривают повышение проезда до 11 сомов в дневное время и до 15 сомов в вечернее.