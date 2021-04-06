Уже 11 апреля жители Кыргызстана выберут депутатов в айыльные и городские кенеши. С начала агиткампании со всех сторон звучат обещания партий и их кандидатов — некоторые хотят обеспечить население вакциной от COVID-19, другие планируют провести Олимпиаду в Бишкеке в 2040 году, а третьи предлагают наделить жилмассивы вокруг столицы статусом микрорайонов.
Многие из нас знают про депутатов Жогорку Кенеша — их 120 человек, они пишут законы и перед ними отчитывается правительство. А кто такие депутаты городских и айыльных кенешей?
Если вы думаете, что депутаты местных кенешей ни на что не влияют, то вы ошибаетесь. У них достаточно много полномочий — от создания программ по развитию города до утверждения бюджета, установления тарифов и различных льгот. Объясняем, что они решают и зачем вообще их выбирать?
Какие полномочия у депутатов местных кенешей?
Работа депутатов местных кенешей заключается в том, чтобы развивать свой город или село, а также улучшать жизнь местных жителей. Для этого депутаты пишут программы культурно-экономического развития и социальной защиты граждан.
Чтобы эти программы воплощались, местные кенеши избирают мэра, вице-мэров или айыл башчысы (главу села) и глав муниципальных служб, таких как «Бишкекзеленхоз» или «Тазалык».
Избранные чиновники, в свою очередь, отчитываются перед депутатами о проделанной работе.
Бюджет
Депутаты городских и айыльных кенешей утверждают местный бюджет, а также следят за его надлежащим исполнением. Муниципалитет или глава села отчитывается перед депутатами о том, как были потрачены деньги.
Если депутаты посчитают, что мэрия нечестно или некачественно исполняет работу, они могут сделать выговор мэру или вовсе его уволить. Такой же механизм контроля со стороны депутатов действует и на уровне сельских кенешей.
Тарифы, налоги и льготы
Местные кенеши устанавливают тарифы на коммунальные услуги в своем городе или селе. Например, они решают, понизить или повысить тарифы на холодную воду, отопление, обслуживание лифтов, вывоз мусора и канализацию.
Например, в октябре 2019 года депутаты Бишкекского городского кенеша решили повысить тарифы на холодную воду — он вырос в полтора раза с 5,38 до 8,1 сома за кубометр.
А помните, в январе 2021 года водители бишкекских маршруток устроили забастовку и потребовали повышения тарифов за проезд? Несмотря на то, что тогда перед бастующими водителями выступал мэр, тарифы на проезд тоже определяет столичный горкенеш. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято, но депутаты рассматривают повышение проезда до 11 сомов в дневное время и до 15 сомов в вечернее.
Вопрос повышения тарифов в маршрутных такси актуален во многих городах страны. К примеру, в 2019 году горкенеш Оша поддержал повышение стоимости проезда для школьников в маршрутных такси до 5 сомов. До этого там школьники платили за проезд 1 сом.
Также депутаты вводят местные налоги и льготы.
Например, в 2002 году депутаты Бишкекского горкенеша своим постановлением ввели налог на рекламу, а также налог с владельцев автомобилей. В таких постановлениях обычно расписываются тарифы — к примеру, налог с рекламы составляет 3% от стоимости услуг — а также дополнительные условия их расчета.
С введением льгот похожая история — именно городской кенеш решает в каком размере будут получать помощь от государства уязвимые категории граждан: малоимущие семьи, люди с инвалидностью, ветераны войны и так далее.
Муниципальные земли
Депутаты местных кенешей определяют как распоряжаться муниципальными землями и пастбищами. Они определяют, какая часть города или села пойдет под застройку частным компаниям, а где будут высаживать парк.
Также депутаты определяют порядок содержания домовых и придомовых участков и ирригационных систем (арыки и полив). Более того, местные кенеши определяют правила размещения наружной рекламы и уличной торговли.
Депутаты также определяют правила содержания домашних животных и выпаса скота. Так что, если вам не нравятся рекламные щиты на дорогах или собачьи фекалии на тротуаре — это отчасти ответственность вашего местного кенеша. Кстати, заседания депутатов открыты и вы вправе присутствовать на них.
Культурное и социальное развитие
Помимо вопросов экономики и инфраструктуры, депутаты должны разрабатывать и воплощать программы социального и культурного развития своей местности.
Например, они организовывают развитие муниципальной системы здравоохранения, образования и спорта. Местные кенеши обязаны сохранять и улучшать муниципальные культурные учреждения — музеи, дома культур и другое.
Также в их обязанности входит охрана окружающей среды и контроль за чистотой и порядком в своем городе или селе.
У них немало работы. А какая у них зарплата?
Никакая. Депутаты местных кенешей не получают зарплату или вознаграждение за работу. Только председатель кенеша за четыре года может получить единоразовую компенсацию.
Депутаты работают на общественных началах — то есть, бесплатно и во благо общества, как волонтеры. Но это не значит, что они живут без гроша в кармане.
Закон разрешает им параллельно за деньги работать в других местах — в частных компаниях, на госслужбе или иметь свой бизнес. Более того, на их параллельной работе начальство не может их уволить или понизить в должности без согласия на это других депутатов.
Это обязаны соблюдать в структурах всех форм собственности, где работает депутат — будь то частная фирма, или госпредприятие.
Зарплаты у них нет. Может есть социальное обеспечение?
Депутаты местных кенешей не имеют таких привилегий, как их коллеги из Жогорку Кенеша. Например, депутаты парламента получают зарплату, обеспечены бесплатной связью, служебной квартирой и даже могут получить служебное оружие.
Также депутатам Жогорку Кенеша гарантируют медицинское, бытовое и пенсионное обеспечение. Более того, парламентарии имеют особую защиту — их дом, машину, переписки и кабинет нельзя досматривать.
Но депутатам городских и айыльных кенешей повезло меньше — все эти блага им недоступны. То есть, они живут так же, как и обычные граждане.
Если им не платят, почему люди идут в депутаты местных кенешей?
Некоторые хотят развивать свой город или село, другие же используют работу в местном кенеше для карьерного роста.
Иногда местные кенеши служат трамплином для попадания на госслужбу или в Жогорку Кенеш. В нынешнем созыве парламента в резюме как минимум 20 депутатов числится работа в местных кенешах.
Конечно, закон запрещает депутатам принимать участие в решении вопросов, в которых есть их личный интерес или выгода для их родственников.
Депутатам запрещено использовать свой мандат в целях, не связанных с их работой. Например, показывать свое удостоверение, чтобы избежать штрафа за нарушение правил дорожного движения
Также они не могут работать на госслужбе в той же местности, где являются депутатами. Депутатам нельзя руководить муниципальными или госпредприятиями в своей местности. Например, директор «ОшТазалыка» не может быть одновременно депутатом горкенеша Оша.
Однако в реальности не все запреты соблюдаются. Например, в нынешнем составе Бишкекского городского кенеша заседает немало владельцев строительных компаний. При этом, в их полномочия входят вопросы распределения земель под застройку.
В 2019 году депутаты столичного кенеша приняли План детальной планировки (ПДП) Бишкека. Согласно ПДП, планировалось сносить старые этажки в так называемом «золотом квадрате» столицы, а на их месте возводить новые дома. Прокуратура нашла риски коррупции в ПДП, горожане подали в суд и выиграли его. В результате этот план был отменен.
Как проходят выборы?
Городские и айыльные кенеши избираются каждые четыре года. Число депутатов зависит от количества жителей города или айыла: в Оше и Бишкеке заседают больше всего депутатов — 45 человек. В других городских кенешах их количество ниже: например, в Джалал-Абадском горкенеше всего 31 депутат, а в Шопокове и того меньше — 21 человек. Количество депутатов айыльных кенешей еще меньше.
Требования к кандидатам в депутаты не очень высокие. Депутатом может стать гражданин старше 21 года с образованием в 9 классов. В случае если у кандидата есть судимости, то они должны быть погашены.
К слову, требования к кандидатам, которые хотят попасть в парламент, еще более низкие. Например, в законах не прописаны даже требования к тому, какое должно быть образование у кандидата для того, чтобы попасть в Жогорку Кенеш.
Но все же попасть в местный кенеш не так просто, как кажется. Во-первых, в этому году на выборах в местные кенеши участвует очень много кандидатов. Например, на 797 мандатов в городских кенешах претендует около 12 тысяч кандидатов из 59 партий. В Бишкеке на один мандат претендуют 44 кандидата.
Ситуация на выборах в айыльные кенеши не менее напряженная — на места в 420 айыльных кенешей претендуют претендуют 18,7 тысяч кандидатов. Например, на 10 мандатов в Чон-Алайском айыльном кенеше претендуют 54 человека.
Во-вторых, партии должны набрать как минимум 7% голосов избирателей, чтобы попасть в городской кенеш. Например, в Бишкеке избирательное право есть у почти 418 тысяч горожан. Для того, чтобы пройти в БГК, партиям нужно будет набрать хотя бы 30 тысяч голосов. Но эта цифра, скорее всего, будет даже значительно меньше, так как на выборы придут далеко не все.
Такой высокий барьер существовал ранее и для прохождения в парламент — партии должны были набрать 7% голосов по всей стране.
Хотя после политического кризиса и смены власти в октябре 2020 года порог для прохождения в парламент снизили до 3%, для партий, претендующих на местные кенеши, он остался прежним.