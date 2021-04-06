Депутат Умбеталы Кыдыралиев призвал Министерство иностранных дел Кыргызстана отреагировать на заявление экс-главы МИД Таджикистана Хамрохона Зарифи по поводу кыргызско-таджикской границы.

Об этом парламентарий заявил 5 апреля на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности парламента.

Кадыралиев заявил, что его беспокоит то, что Зарифи занимал пост министра иностранных дел. По его словам, экс-глава МИД Таджикистана своими заявлениями обостряет двусторонние кыргызско-таджикские отношения.

«Представитель истеблишмента Республики Таджикистан не хочет принимать используемое в международной практике, в международном праве понятие «анклав». На нашей территории имеется самый большой анклав Таджикистана Ворух, верно? Меня беспокоят слова этого экс-министра», ‒ пояснил Умбеталы Кыдыралиев.

Нардеп отметил, что определение анклава – «это часть территории, окруженная со всех сторон территорией другого государства».

«Что тогда Ворух, как не анклав? Мы всегда в своих отношениях придерживаемся международных принципов. С Таджикистаном тоже. В 90-е годы, когда у них шла гражданская война, мы этот вопрос не поднимали. Анклавы остались со времен СССР. Эту проблему можно решить путем обмена», — сказал он.

По итогу Кыдыралиев призвал министра иностранных дел Руслана Казакбаева отреагировать на слова Хамрохона Зарифи.

Полемика с Ташиевым

Экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи 30 марта опубликовал заявление, в котором сообщил, что прочитал выступление Ташиева по итогам первого раунда переговоров Таджикистана и Кыргызстана по вопросам госграницы.

Он назвал его «полным бредом» и заявил, что Таджикистан никогда не считал Ворух анклавом, так как он принадлежит их государству «согласно всем историческим документам, политическим и географическим картам».

По его словам, вопрос о возвращении каких-либо земель Таджикистану не стоит, так как, на самом деле, кыргызская сторона оккупировала таджикские земли.

«Часть территории нынешней Баткенской области де-юре была территорией Таджикистана и в период советской власти воспринималась как административные деления, куда пускали кочевников и их скот (обратите внимание – на таджикские пастбища!). Впоследствии часть этих кочевников оседала на исконно таджикских территориях, они обзаводились семьями, строили дома и мирно жили рядом со своими таджикскими братьями», – написал Зарифи.

Он выразил возмущение тем, что Таджикистану предлагают «их же земли в обмен на части других таджикских земель».

Глава Госкомитета нацбезопасности 1 апреля опубликовал в своем фейсбуке ответ на заявление Хамрохона Зарифи.

«Как глава правительственной делегации, я вручил наши предложения по решению анклава “Ворух” моему коллеге уважаемому Саймумин Сатторовичу в руки в присутствии членов делегации обеих сторон и всё, больше ни одно слово в адрес нашей близкой соседней страны», – пояснил он.

По его мнению, Хамрохон Зарифи показал свои «низкую культуру и враждебное отношение», предположительно, из-за того, что Ташиев не согласился на условия, «которые не отражают интересы страны».

Глава ГКНБ призвал не поддаваться на провокации и быть дружественно настроенным к народу Таджикистана.

Обмен с Таджикистаном

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции 26 марта заявил, что Кыргызстан предложил обменять анклав Ворух на участки в Лейлекском и Баткенском районах.

По его словам, переговоры с Таджикистаном по делимитации госграницы продолжаются.

«У нас спорный момент — анклав Ворух. Мы предлагаем определить границу анклава, чтобы она не увеличилась, и готовы дать дорогу в обход села Ак-Сай. Или обменять анклав на другие участки в Лейлекском и Баткенском районах», — рассказал Ташиев.

На этой пресс-конференции Ташиев рассказывал о результатах межгосударственных переговоров между Душанбе и Бишкеком по определению границ, прошедших 16-17 марта в Гулистоне.

Официальная таджикская сторона до сих пор не ответила на предложение кыргызской.

Приграничный вопрос

Споры на приграничных территориях между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят уже долгие годы. По данным Госпогранслужбы, за 2020 год было зафиксировано 12 инцидентов на границе Кыргызстана с соседними государствами.

При этом, девять из этих инцидентов произошли на кыргызско-таджикском участке госграницы.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 976 км, из которых делимитированы и демаркированы 519 км, остальная же линия остается неуточненной. Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы.

Анклав Ворух – территория Таджикистана в той же Баткенской области Кыргызстана. Там на 130 квадратных километрах проживает около 35 тысяч человек. Жители анклава и прилегающих территорий взаимно обвиняют друг друга в заселении спорных участков, на использование которых наложено вето.

Кроме того, по территории Кыргызстана проходит дорога, связывающая Таджикистан с Ворухом. Она имеет статус транзитной: на ней нет КПП и погранконтроля. Но жители кыргызских сел, через которые она проходит, недовольны, что ее не контролируют пограничники.

Из-за этой дороги жители кыргызского села Ак-Сай оказались отрезаны от остальной территории собственной страны, так как единственный путь, связывающий Лейлекский район с остальным Кыргызстаном, лежит через Ворух. Построить объездную дорогу не дает таджикская сторона: территория, на которой должна пройти трасса, тоже спорная.

Еще одна причина конфликтов в Ворухе – водозабор Торткульского водохранилища. С его помощью можно контролировать реку, которая обеспечивает водой земледельцев обеих стран. И обе страны претендуют на водозабор, чтобы использовать его в своих интересах.

В марте 2019 года в анклаве в результате конфликта из-за строительства дороги Ак-Сай – Тамдык погибли двое человек, 20 были ранены. В июле 2019 года в Ворухе произошел конфликт из-за продажи газа: один человек пострадал в драке.

В тот же месяц из-за установки флагштока на неописанном участке границы возле надписи «Ворух» началась стрельба: из огнестрельного оружия ранен один военнослужащий, также пострадали милиционер и двое гражданских.

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