Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила о том, что городские детсады и школы полностью возвращаются на дистанционное обучение на неопределенный срок.

«Простите! Снова переходим на онлайн. Дорогие горожане, родители и дети! Эпидемиологическая ситуация в столице напряженная, за последнюю неделю в городе Бишкек наблюдается небольшой рост заболевших COVID-19 и пневмонией», — отметило ведомство в пресс-релизе, распространенном вечером 6 апреля.

Ведомство информировало, что сегодня состоялось заседание городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

«Для безопасности детей, родителей и учителей принято решение перевести учебный процесс в школах и детских садах на онлайн-обучение с 12 апреля 2021 года до принятия особого решения, улучшения эпидемиологической ситуации», — отметили в пресс-службе.

Но в 14 детских садах, где расположены участковые избирательные комиссии, воспитанники уйдут на дистанционку уже с 8 апреля. О том, будет ли эта мера работать и в школах, где находятся такие же комиссии, не сообщается.

Кроме того, муниципалитет напоминает, что по всей столице усилен санитарный контроль, увеличено количество инспекций мобильных бригад, проверяющих хозсубъекты*.

*Проверки касаются соблюдения норм профилактики коронавируса — инспекции следят за наличием на входе санитайзеров и тепловизоров. Так же они смотрят за тем, как посетители и сотрудники хозсубъектов соблюдают социальную дистанцию и носят ли они маски, проводится ли в помещениях дополнительная дезинфекция.

Мэрия Бишкека призывает горожан не посещать массовые мероприятия, следить за гигиеной, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Ранее утром на брифинге замглавы минздравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов озвучил данные о том, что Бишкек признали «красной зоной». Он заверил, что вопрос о необходимости введения карантина и ограничительных мер будут решать местные штабы в зависимости от эпидситуации на месте.

Эпидситуация в Кыргызстане

Власти не раз заявляли, что в стране ожидается новая волна коронавирусной инфекции. Каждый день врачи фиксируют около или больше 100 новых случаев заражений COVID-19. Обычно больше всего новых зараженных выявляют в Бишкеке и Чуйской области.

20 марта первый вице-премьер-министр Артём Новиков на заседании Республиканского штаба заявил, что медучреждения на всех уровнях должны быть полностью готовыми к увеличению числа пациентов с COVID-19.

«Наготове должен быть алгоритм развертывания всех сил и средств на случай ухудшения ситуации. 1 апреля все учреждения здравоохранения должны быть подключены к системе подачи кислорода, а все отдаленные или полустационарные медицинские учреждения оснащены кислородными концентраторами», — сказал Новиков.

27 марта на заседании Республиканского оперативного штаба Новиков сообщил, что ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но будут усилены санитарные нормы безопасности в общественных местах.

Пока из ограничений с 1 апреля мэрия Бишкека решила на две недели закрыть игровые площадки во всех торговых центрах столицы и приостановить деятельность детских развлекательных заведений.

Так же 6 апреля вице-мэрка Айжан Чыныбаева попросила горожан фиксировать большое скопление людей, места, где не носят маски и отправлять это сотрудникам мэрии. Она пообещала, что муниципалитет будет реагировать на сигналы.

Дистанционное обучение в Кыргызстане

Вопрос о полном открытии государственных школ и детских садов обсуждается с начала пандемии. Всех детей отправили на онлайн-обучение с 8 апреля 2020 года.

После введения режима ЧП и ЧC в стране Министерство образования спешно разработало обучающую программу для дистанционного образования школьников. Весь обучающий материал загрузили на специальные сайты ведомства, а также вели его трансляции по телеканалам.

Но онлайн-обучение подверглось критике со стороны родителей, в частности, из-за качества предоставляемого материала на подобных уроках. Родители также жаловались, что не у всех детей есть доступ в интернет или телефоны, чтобы смотреть занятия и быть на онлайн-уроках.

Тем не менее, государственные школы и детсады остаются последними учреждениями, которые не начали полноценную работу в офлайне. Остальные сферы деятельности, такие как частный бизнес, муниципальный транспорт и рынки с осени 2020 годе работают без ограничений, но при соблюдении санитарных норм и норм профилактики коронавируса.

Частные детские сады и школы тоже уже открылись и ведут свою деятельность с осени 2020 года при соблюдении всех норм профилактики коронавируса. Работают в офлайн-режиме в городе и частные образовательные курсы и центры развития для детей и подростков.

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