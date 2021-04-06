Известная журналистка и писательница Жаркын Темирбаева 3 апреля скончалась из-за продолжительной болезни. Ей было 66 лет.

Министерство культуры выпустило некролог в память о журналистке. В нем отмечено, что Темирбаева приобрела известность, поднимая вопросы, беспокоящие местных жителей в регионах, и проблемы, связанные с правами женщин.

Жаркын Темирбаева родилась в селе Тоо-Дыйкан Узгенского района Ошской области. Окончила Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности журналистика.

Свою профессиональную деятельность Темирбаева начинала в районной газете «Узген нуру (Лучи Узгена)» в качестве репортера. Позже она стала редактором в этой же газете.

С 1990 года она начала работать на радио «Азаттык». Интервью журналистки с Чингизом Айтматовым и Азаматом Алтаем во время работы в «Азаттыке» останется в памяти людей навсегда.

В течение своей карьеры Жаркын Темирбаева открыла газету «Зендан». В ней она выпускала материалы, посвященные правам несправедливо осужденных.

Темирбаева также является автором таких произведений, как «Жаныбек казы», «Ай ыйлаган түн (Ночь, в которой плачет луна)».

В 2010 году журналистка получила звание Заслуженного работника культуры Кыргызской Республики, а в 2013 году – награду международного фонда имени «Азамата Алтая».

Автор: Гульнур Чынгызова