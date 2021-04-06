Скончался известный офтальмолог, заслуженный врач Кыргызстана Михаил Медведев — у него был COVID-19. Об этом сообщил главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, Медведева не стало 5 апреля в Бишкеке. Ранее ему диагностировали COVID-19 и внебольничную пневмонию.

«Поражение легких было почти 90 процентов. Мы его практически спасли, собирались выписывать через пару-тройку дней, но открылось кровотечение», — рассказал изданию 24.kg Аалиев.

Медведев был доктором медицинских наук и отличник здравоохранения. Профессор заведовал кафедрой офтальмологии в Кыргызско-Российском Славянском Университете и был членом Европейского общества катарактальной и рефракционной хирургии.