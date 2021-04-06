Пресс-служба Министерства экономики и финансов сообщила, что в бюджете страны на 2021 год предусмотрено 2,4 млрд сомов.

По данным минэкономфина, деньги «предусмотрены для финансирования непредвиденных расходов», в том числе и на случай ухудшения ситуации с COVID-19. В ведомстве добавили, что правительство в январе этого года уже выделило 500 млн сомов на выплаты медикам и лицам, которые работали в очагах заражения.

Отмечается, что министерство продолжает подавать заявки международным донорам для финансовой поддержки по вакцинации населения*.

*Вакцинация населения в Кыргызстане началась 29 марта. Вакцинация сейчас проходит китайской вакциной SinoPharm. 19 марта в Кыргызстан привезли 150 тысяч доз этой вакцины, которой хватит на 75 тысяч человек, так как препарат вводится двукратно с интервалом 25-28 дней. Вакцинация пройдет в три этапа, ее уже начали в Бишкеке, Оше и Чуйской области.

Кроме этого, правительство готовит распоряжение о выделении средств на закупку российской вакцины «Спутник V» для вакцинации 118 тысяч человек. Ожидается также, что Кыргызстан получит 500 тыс доз «Спутник V» от России бесплатно, однако точные сроки поставки пока неизвестны.

Сколько потратили на борьбу с COVID-19 в 2020 году

По данным Министерства финансов, в 2020 году на борьбу с коронавирусом заложили 6,1 млрд сомов, к концу года из этой суммы израсходовали 5,1 млрд сомов. Тогда в минфине сообщили, что средства ушли на приобретение медикаментов, СИЗ и медоборудования.

Кроме этого, деньги потратили на компенсационные выплаты медработникам, питание малоимущим, на содержание строящихся и перепрофилированных больниц.

Вместе с этим за прошлый год власти страны привлекли $346,8 млн на борьбу с COVID-19 от разных международных доноров. А в 2021 году ожидается получение еще $427,6 млн.

Чтобы обеспечить прозрачность, государство запустило специальный веб-сайт*, который должен позволять гражданам мониторить общее количество полученных денег, их источник и то, как их тратит государство.

*Однако к сайту уже продолжительное время нет доступа