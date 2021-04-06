В Бишкеке 1 апреля на пересечении улиц Абдрахманова и Токтогула собака покусала ребенка и женщину.

В тот же день в милицию с заявлением обратился отец пострадавшего мальчика. По словам родителя, ему позвонили и сообщили, что его 12-летнего сына укусила собака. По приезде, они вызвали скорую помощь и отвезли его в городскую детскую больницу № 3.

Видео с места инцидента опубликовали в социальной сети фейсбук. На нем видно как один из мужчин пытается оттащить собаку от ребенка. Позже в СМИ сообщили, что мужчина мог быть возможным хозяином собаки.

Однако уже 5 апреля мужчина с видео обратился в Kaktus.Media и сообщил, что он не хозяин собаки, а лишь помог оттащить пса. По словам мужчины, после случившегося его вызвали в милицию, где допросили.

«Милиционеры начали угрожать мне. В отделении некий капитан разговаривал со мной будто я в чем-то виноват. Еще один милиционер силой отобрал у меня телефон […] под давлением заставил меня разблокировать его, силовики просмотрели все мои записи и фотографии», — рассказал он.

Мужчина добавил, что на допросе в милиции его просили признаваться владельцем собаки.

«Они не хотели меня слышать. Отпустили меня из милиции лишь после приезда моего отца, которого тоже не пускали в здание», — сказал мужчина.

В УВД Свердловского района, где был зарегистрирован инцидент с нападением собаки по статье «Мелкое хулиганство», сообщили журналисту «Клоопа», что владельца собаки все еще разыскивают. В милиции добавили, что ребенку, на которого напала собака назначили судебно-медицинскую экспертизу.