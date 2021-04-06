Минздрав сообщил, что на 6 апреля в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Случаи смерти зафиксировали в Бишкеке и Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 509 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 124 человек.

Бишкек — 77;

Чуйская область — 43;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 3.

В остальных областях новых случаев не зарегистрировано. По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 89 277 случая заражения коронавирусом.

Минздрав также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 117 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 388 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили пять новых случая заражения COVID-19. Три случая зафиксированы в Чуйской области, два случая в Бишкеке. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 274 медработника, из которых выздоровели всего 4 211.

По данным минздрава, на 6 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в стационарах лечатся 662 пациента, из них 25 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 663 человек лечатся амбулаторно.