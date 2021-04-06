Центризбирком на заседании 6 апреля вынес решение напомнить КТРК о необходимости обеспечить разносторонние позиции в передачах, связанных с проектом новой Конституции.

Этот вопрос был вынесен на обсуждение рабочей группы ЦИК, так как ранее глава агитационной группы «против» новой Конституции Рита Карасартова подала жалобу на общественный телеканал.

«В СМИ информация не должна быть односторонней. Если они позвали в эфир членов группы “за”, то, однозначно, они должны были позвать участников группы “против”», — заявляла правозащитница.

«Записи предоставим»

Также на заседании ЦИК были рассмотрены решения рабочей группы по еще двум заявлениям Карасартовой. В одном из них она заявила, что КТРК нарушает принцип состязательности.

В другом правозащитница пожаловалась на то, что телеканал не публикует индивидуальные выступления и дебаты групп «за» и «против» на видеохостинге YouTube. И при этом не разрешает группам самим вести съемку для дальнейшей публикации эфира на YouTube.

По первому заявлению члены ЦИК решили отказать Карасартовой, так как она не предоставила доказательства.

«У меня просто нет материалов, на основании которых я бы могла выступать за такое решение», — заявила председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По второй жалобе представитель рабочей группы, которая ранее рассматривала его, сообщил, что КТРК и ЭлТР выразили готовность предоставить записи эфиров. При этом руководство КТРК также не будет публиковать выступления групп агитации на своем YouTube — канале. Вследствие, члены ЦИК пришли к мнению, что вопрос исчерпан.

Заявления Карасартовой

Руководитель группы агитации «против» новой Конституции Рита Карасартова 2 апреля подала три жалобы в Центризбирком на телеканалы КТРК и ЭлТР.

По ее словам, каналы предоставили эфир для агитации по референдуму и сторонникам, и противникам новой Конституции, но не опубликовали запись на видеохостинге YouTube. При этом КТРК не разрешил группе агитации «против» вести собственную видеосъемку для дальнейшей публикации эфира в YouTube.

Кроме этого, Карасартова пожаловалась в ЦИК на то, что КТРК и «Биринчи радио» приглашают на обсуждение новой Конституции членов агитационной группы «за» новую Конституцию.

Она также отметила, что журналисты КТРК в программу «Ой ордо» на обсуждение новой Конституции приглашают только членов Конституционного совещания. Это происходит вне рамок эфирного времени, которое положено каждой группе по законодательству.

В Кыргызстане 11 апреля наряду с выборами в местные кенеши состоится всенародное голосование, на которое вынесут вопрос о принятии новой Конституции.

Кто такая Рита Карасартова?

Активистка и правозащитница Рита Карасартова возглавляет группу агитации «против» новой Конституции. Она считает, что шестой созыв парламента попросту не может по закону проводить такие реформы.

Карасартова не раз выходила на мирные марши за законность и против изменения Конституции. Она раскритиковала действия Садыра Жапарова и назвала продвижение нового основного закона страны незаконным.

Карасартова была советником министра по делам местного самоуправления и регионального развития с 2004 по 2005 годы. Критиковала правление Алмазбека Атамбаева. Весной 2017 года провластная Социал-демократическая партия (СДПК) подала на неё в суд о «защите деловой репутации».

Это случилось вскоре после того, как правозащитница заявила в интервью изданию 24.kg, что партия СДПК «продает должности направо и налево». Она также критиковала политику экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

В 2016 году Рита Карасартова также выступала против поправок в Конституцию, а в 2017 году баллотировалась на пост президента, став первой женщиной-кандидаткой.