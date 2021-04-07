Дневник кыргызского государственного деятеля Жусупа Абдрахманова предлагают внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пресс-служба правительства на заседании комитета по подготовке к празднованию 120-летия Жусупа Абдрахманова сообщила, что подготовлено обращение в консультативный комитет программы «Память мира».

Представители комитета также обсудили съемки художественного фильма о жизни Жусупа Абдрахманова и предложили посмертно присвоить ему титул «Герой Кыргызской Республики».

Документальный фильм «Жусуп Абдрахманов» режиссера Эрнеста Абдыжапарова.

В заседании принимал участие глава правительства Улукбек Марипов. Он отметил, что очень важно провести мероприятия на высоком уровне, и поручил учесть все предложения при разработке плана.

Ранее Садыр Жапаров подписал распоряжение «О проведении 120-летнего юбилея Жусупа Абдрахманова».

На основе распоряжения 19 марта 2021 года был создан комитет по организации дня рождения деятеля. В состав комитета вошли представители государственных и муниципальных органов, работники культуры и искусства.

Жусуп Абдрахманов

Государственный деятель Жусуп Абдрахманов родился в 1901 году 28 декабря в Иссык-Кульской области. В 1927-1933 гг. Абдрахманов был назначен главой Народного комиссариата Кыргызской АССР. Он стоял у истоков становления кыргызской государственности, способствовал ее становлению и укреплению.

В 1937 году он был взят под стражу и был ложно обвинен в антисоветском терроризме и создании Социал-Туранской партии. Также в обвинении говорилось, что Абдрахманов пытался свергнуть советскую власть и построить отдельное государство. Но, несмотря на задержание и пытки в тюрьме, он так и не признал свою вину. Невзирая на беспощадную критику власти, он оставался ее активным сторонником и до конца верным идеям ленинизма.

Абдрахманов остался в истории как видный государственный деятель и исследователь истории кыргызского народа.