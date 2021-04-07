В Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения МВД предложили снизить штрафы за нарушения правил дорожного движения первой категории.

«Сейчас при своевременной оплате штрафов водители получают 50% скидку. Дорожная милиция предлагает увеличить скидку до 70% на штрафы первой категории — 1 000 сомов. То есть, если камера зафиксирует такое нарушение, водитель сможет в течение 15 дней уплатить 300 сомов», — объяснил пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Исаев.

ГУОБДД предлагает ввести 70% скидку за своевременную оплату штрафа по нарушениям:

превышение установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;

невыполнение требований дорожных знаков, а также невыполнение требований разметки проезжей части (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

нарушение правил остановки или стоянки;

несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;

невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами.

Пресс-служба ГУОБДД 5 апреля отметила, что создана комиссия по вопросу снижения штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами проекта «Безопасный город». Комиссия в течение трех дней внесет свои предложения в правительство, которое примет окончательное решение и передаст законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

«Безопасный город»

Система предупреждения и фиксации нарушений ПДД «Безопасный город» начала полноценно работать с 4 марта 2019 года. Она направлена на круглосуточную фиксацию движения автомашин для раскрытия преступлений на улицах города Бишкек и автодорогах международного значения в Чуйской области.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» должна была повыситься безопасность кыргызстанцев.

Однако после внедрения системы многие автовладельцы начали возмущаться, что штрафы слишком высокие. Тогда власти решили снизить размеры штрафов первой категории с трех тысяч до одной тысячи сомов.