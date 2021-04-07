29 марта в Кыргызстане начался первый этап вакцинации в стране. Вакцинацию начали с двух крупнейших городов страны — Бишкека и Оша, а также двух районов Чуйской области. На первом этапе планируют прививать врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и силовиков.

Вакцинируют сейчас только китайской вакциной от COVID-19 SinoPharm. Она поступила в страну бесплатно 19 марта и её хватит на 75 тысяч человек.

«Клооп» решил узнать как проходит вакцинация в стране и когда наконец можно будет привиться вакциной от COVID-19 самому.

Как проходит вакцинация?

Гульбара Ишенапысова По данным минздрава, на 7 апреля удалось вакцинировать 849 человек. Сейчас вакцинируют в основном медработников. По словам директора Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, у вакцинировавшихся в основном регистрируют слабость, головную боль, высокую температуру, но серьёзных побочных проявлений ни у кого нет. По словам Ишенапысовой, ряд регионов с 5-6 апреля должны развернуть прививочные пункты и начать процесс вакцинации. Сейчас вакцинация идёт только в Бишкеке, Оше, Сокулукском и Ысык-Атинском районах Чуйской области.

«Готовые [к вакцинации] регионы и области уже будут подключаться по решению местных штабов. Сейчас ведь штабы принимают решения […] Постараемся, чтобы эта работа началась повсеместно как мы и планировали. Вакцины уже доставлены во все регионы, кроме Таласа из-за погодных условий. На этой неделе доставим и в Талас […] Они по ходу готовности будут дальше расширять границы вакцинации», — сказала Ишенапысова «Клоопу».

Почему привито так мало медиков?

Ишенапысова отметила, что сейчас минздрав не будет гнаться за количеством, но планирует «к определённому времени закончить какую-то когорту».

«Мы сейчас будем больше на качество обращать внимание […] Мы никогда не ставим такой задачи, что за эту неделю должны [вакцинировать] 500-600 человек. Мы всем объяснили, что медики бывают на дежурстве, поэтому графики вакцинации должны быть гибкими для удобства медиков», — сказала она.

Несмотря на маленькое количество вакцинированных, Ишенопасова надеется, что к 15-20 апреля удастся закончить вакцинацию первой дозой препарата. SinoPharm вводится двукратно с интервалом 25-28 дней. При этом, она подчеркнула, что «минздрав не гонится за цифрами».

Я слышал, что кто-то умер от вакцины. Это правда?

Минздрав эту информацию опровергает. В ночь на 1 апреля скончался сотрудник МИД Бахтияр Шакиров. 2 апреля утром медиаэкспертка Елена Баялинова, ссылаясь на родственников умершего, написала в фейсбуке, что мужчина был в числе первых вакцинированных препаратом SinoPharm.

В минздраве эту информацию почти сразу же опровергли и сообщили, что на теле Шакирова нет характерных отметин. Кроме того, в ведомстве отметили, что Шакирова нет в списке людей, получивших вакцину. По предварительным данным, сотрудник МИД скончался от анафилактического шока из-за введённого антибиотика «Цефтриаксон».

Но эта история, по словам Ишенапысовой, сказалась на ходе вакцинации. Так, после появления сообщений о смерти мужчины, которому якобы ввели вакцину, некоторые медработники сказали: «Мы сегодня не пойдём, пока вы достоверно не скажете и не проверите».

«В пятницу охват [вакцинации] был низок. Многие воздержались, а потом когда Баялинова в субботу утром принесла извинения и сказала, что это было на эмоциях*, мы запустили коммуникацию, обратно стали работать с руководителями и медиками. После того, как они услышали это от неё, они потихоньку успокоились. Они имеют право удостовериться, но только мы должны давать им обоснованную информацию», — сказала она.

*Позже Баялинова записала видеообращение в котором сказала, что «впервые стояла перед выбором между профессиональным долгом, правилом “доверяй, но проверяй” и эмоциональным чувством».

«Победили эмоции и решимость уберечь всех нас от подобных последствий, и неважно, идет ли речь об имеющей в мире политический окрас кампании по вакцинации от коронавируса или банальном уколе в лечебном учреждении», — отметила она.

Я хочу вакцинироваться. Как мне это сделать?

Сейчас вакцинироваться, к сожалению, не получится. И пока точные сроки вакцинации всего населения неизвестны.

Планируется, что вакцинация в Кыргызстане будет проходить в три этапа. Если первый этап уже начался и прививки получают в основном медики, то насчет начала второго и третьего этапов точных сроков нет.

На втором этапе вакцину получат лица с клиническими факторами риска, хроническими заболеваниями, социально уязвимые слои населения, а также люди старше 60 лет. Вакцинацию среди остальных граждан проведут только на третьем этапе.

По словам Ишенапысовой, предварительно второй этап вакцинации начнётся в мае или июне этого года, а последующие будут по поступлению вакцины. Она добавила, что все этапы должны закончиться до конца декабря. При этом, по ее словам, точные сроки будут зависеть от итогов переговоров с Россией о закупке и бесплатном предоставлении вакцины «Спутник V».

«Как Россия рассмотрит наше обращение, мы же к ним давно обратились, в ноябре ещё […] Сейчас задействовано наше посольство в Москве […] Сейчас в России ситуация такая, что ни Роспотребнадзор, ни минздрав, ни правительство [вакциной] не занимается. Вакциной занимается Российский Фонд прямых инвестиций и они говорят, что-как. Они ставят очередность странам. Их политика сейчас такая — охватить своё население до июня-августа, когда начнется новый эпидсезон.

И поэтому они нас ставят на рассмотрение. Мы запросили онлайн-встречу с [российской стороной], чтобы хотя бы обсудить вопрос вакцинации с рядом нескольких стран — Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. [Российская сторона] согласилась на онлайн-встречу и мы к этому готовимся», — сказала она.

А можно вакцинироваться в частных клиниках?

Минздрав обещает, что разрешит проводить вакцинацию частным клиникам, которые захотят привезти препараты в страну. Ранее министр здравоохранения отметил, что ведомство «будет контролировать, чтобы цены были приемлемыми».

Сотрудница центра имени Гамалеи, где создали Спутник V



Какие вакцины уже есть в стране и какие на подходе?

Пока в страну поступила только китайская вакцина от COVID-19 SinoPharm.

Также к концу мая-июня ожидается поступление 500 тысяч бесплатных доз российского «Спутник V». Но это не точно, потому что власти начали вести переговоры о поступлении препарата еще с ноября 2020 года. Кроме этого, власти заявляют, что планируют закупить «Спутник V».

Так замминистра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов 6 апреля сказал, что власти планируют закупить «Спутник V» на 118 тысяч человек. А министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что из бюджета на закупку вакцины выделят 215 млн сомов.

Лаборатория AstraZeneca в Китае



А что с вакциной AstraZeneca? Нам же обещали её дать бесплатно

По словам Ишенапысовой, Кыргызстан ещё не принял окончательного решения по поводу вакцины AstraZeneca (сейчас называется Vaxzevria). В рамках программы COVAX* Кыргызстан должен получить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.

В начале марта ряд европейских стран, включая Германию и Францию приостановили вакцинацию этим препаратом. Это произошло на фоне нескольких случаев смертей из-за тромбов после применения вакцины. После этих сообщений Кыргызстан тоже приостановил переговоры о поставке, а минздрав сообщил, что будет ждать результатов исследований смертей.

При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое координирует вакцинацию в Евросоюзе, и ВОЗ рекомендовали продолжать использовать вакцину AstraZeneca. Пока не доказано, что смерть привитых пациентов наступила именно из-за вакцины.

* COVAX — инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. По этой программе часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.

«Мы пока не говорим о том, что мы получим AstraZeneca, хотя мы заключение ВОЗ получили*, но многие страны воздерживаются, в том числе и Кыргызстан […] Пока страна ждёт [заключение] других исследований, решения других стран и сейчас мы пока на стадии подготовки Соглашения об ответственности**», — сказала она.

* 22 марта Кыргызстан получил заключение Глобальной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцине AstraZeneca. В нём говорилось, что побочные эффекты могут быть вызваны из-за сопутствующих заболеваний человека. ВОЗ рекомендовала прививаться данной вакциной.

** Перед получением вакцины по COVAX страна должна отправить Соглашение об ответственности.