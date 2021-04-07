6 апреля на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша был одобрен законопроект об игорной зоне в Иссык-Кульской области. Он отправлен на рассмотрение в парламент в первом чтении.

Законопроект инициировали депутаты Бактыбек Турусбеков и Дастан Жумабеков — они предлагают построить игорную зону на территории, близкой к аэропорту Тамчы на Иссык-Куле.

По проекту это территория в 1200 гектаров, вход на которую будет разрешен только иностранным гражданам. По мнению авторов, игровая зона поспособствует созданию рабочих мест и поступлению средств в государственный бюджет.

Инициаторы заверили, что на строительство игорной зоны со стороны государства не будет потрачено никаких средств. Проект реализуют инвесторы, которые будут выплачивать 40% от прибыли в виде налогов.

Этот законопроект был выложен на сайте Жогорку Кенеша 25 января на общественное обсуждение. В сентябре 2019 года похожий законопроект хотел инициировать депутат Дастан Бекешев. Он предлагал открыть на месте центра транзитных перевозок «Манас» «местный Лас-Вегас». На этой территории до 2014 года располагалась авиабаза США им.Ганси.

В Кыргызстане с 2012 года запрещены азартные игры и закрыты казино, с 2015 года действуют ограничения на тотализаторы и букмекерские конторы. Причиной этому послужило недовольство родственников, у которых близкие проигрывали в казино и увеличение молодежи, увлекающейся азартными играми.