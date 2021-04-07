Жители Бишкека 6 апреля примерно в 23:00 стали свидетелями падения некоего небесного тела к западу от столицы.

На видеозаписях, опубликованных бишкекчанами в социальных сетях, зафиксирована вспышка светло-зеленого цвета, после этого можно было наблюдать падение, предположительно, метеорита. Приблизившись к земле, объект погас.

Жители Чуйской области также видели падение неизвестного объекта. Кроме того, явление было видно и на территории Узбекистана.

Точно неизвестно, что именно упало на Землю.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций «Клоопу» сообщили, что, по предварительным данным, в Чуйской области нет никаких разрушений и пострадавших.

«Областным начальникам [МЧС] дали поручение уточнить, где что было. Мы уточняем информацию. Скорее всего, объект упал не на территорию Кыргызстана», — рассказали в ведомстве.