Кемпир-Абад. Фото: Тойчубек Артык уулу / Kloop.kg

Журналист-расследователь Ыдырыс Исаков 3 апреля встретился с жителями Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Встреча прошла на берегу Кемпир-Абадского водохранилища, куда собралось около 50 человек. Сельчане выразили свое несогласие с решением отдать Узбекистану 50 гектаров земли, расположенной на берегу водохранилища.

До этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев 30 марта встретился с жителями Узгенского района. На встрече он рассказал, что Узбекистану переданы 50 гектаров земли в начале плотины Кемпир-Абадского водохранилища. Вместо этих 50 га Кыргызстан получил земли на другой территории.

Но местные жители считают переданные земли стратегически важными. По их словам, если этот участок земли окончательно перейдет Узбекистану, Кыргызстан потеряет рычаг управления водой, так как там находится один из концов плотины.

Исаков выложил снятое на встрече видео на своем You-Tube—канале. «Клооп» выбрал главное из того, о чем рассказали Исакову жители Ошской области.

«Ташиев отдал земли без учета нашего мнения»

По словам Ташиева, во время переговоров узбекская сторона попросила 100 гектаров земли, расположенных возле Кемпир-Абадского водохранилища. Однако из-за того, что на водохранилище располагается пограничный пост, Ташиев подписал постановление о выделении только 50 га земли.

Двустороннее соглашение, принятое в Узбекистане, сначала должен ратифицировать парламент. После чего документ отправят на подпись президенту Садыру Жапарову.

Собравшиеся обратились к Ташиеву и потребовали отозвать соглашение. Также они выразили надежду на то, что депутаты не ратифицируют поступивший к ним документ.



«Мы против передачи этих земель. Мы уважаем Ташиева, но недовольны тем, что он отдал землю, не учитывая мнение местных жителей. Мы должны передать потомкам земли, которые достались нам от предков», — говорит один из собравшихся, Мамат Жолдошев, показывая рукой на земли вокруг Кемпир-Абадского водохранилища.

По словам еще одного жителя региона, Фархада Абилова, на территории, которую запрашивает Узбекистан, находится асфальтированная дорога. По его мнению, соседняя страна просит дорогу под тем предлогом, что отремонтирует водохранилище.

Но в этом нет необходимости. Там уже есть дорога, принадлежащая Узбекистану, и она проходит поверх плотины.

«Эта сторона плотины принадлежит Кыргызстану. […]Если мы отдадим это место, Узбекистан может полностью взять под контроль водохранилище и рычаги, регулирующие воду», — говорит Абилов.

Абилов против обмена этих спорных 50 гектаров на земли, которые предоставит узбекская сторона. Он считает, что от переданных Узбекистаном земель не будет никакой пользы.

Местные жители также беспокоятся о том, что канал Шаркан-Сай [который в Узбекистане называют Шахрихансай], разделяющий Кыргызстан с Узбекистаном, может полностью перейти соседней стране. Они опасаются, что если это произойдет, то они не смогут водить скот на водопой, и использовать в качестве пастбища территорию, которая перейдет узбекской стороне.

«Здесь ребята пасут скот. Это все наши дети. Все должно остаться как есть. Если с этой стороны канала будет передан хоть один клочок земли, тогда они [узбекская сторона] постепенно начнут забирать и долевые земли», — опечалился Абилов.

«Живем, чтобы сохранить территорию»

Дом жителя села Ынтымак Санжара Эргешова находится в непосредственной близости от границы. Его семья проживает там уже 80 лет.

«Мы думаем о границе. Около тысячи домовых хозяйств живут ради [сохранения] границы», — говорит Эргешов.

Местные жители настроены решительно — они готовы «отдать жизнь, но не землю».

«Если депутаты все таки отдадут [землю], тогда мы просто так не будем лежать, придется воевать. [У кыргызов есть пословица] — отдай лучше жизнь, чем отдавать землю. Мне уже 60 лет, теперь я никому не отдам свою землю. Если даже власти отдадут, я не отдам. Мы живем скотоводством. Они отдают наше пастбище. Столько лет люди ждут, чтобы получить 5 соток земли? А они отдают 50 гектаров», — сказал один из собравшихся.

«Точные границы 50 гектаров пока не определены»

По словам директора Кара-Суйского филиала государственного учреждения «Кадастр» Руслана Шерматова, асфальтированная дорога, построенная во времена СССР, не перейдет узбекской стороне. Однако пока не закончены мероприятия по демаркации границ, невозможно сказать, какие земли переданы.

Кроме того, переговоры по нескольким неуточненным землям [по Кемпир-Абадскому водохранилищу, селу Таша-Кор, Орто-Токойскому водохранилищу и т.д.] внесли в одно и то же соглашение. Теперь подписанный документ невозможно изменить.

«Каждая страна преследует свои интересы и просто так не отдаст свои земли. Где-то мы сдаем позиции, где-то забираем земли. На проблему нужно смотреть сверху, в общем. Призываю подумать о том, какую пользу получает государство— объяснил Шерматов.

Руководитель общего отдела Кара-Суйской райадминистрации Дениз Назаралиев заверил, что при определении окончательных точек 50 гектаров мнение местного населения будет учтено.

«Только после определения точек Госкартографией будет ясно, какие земли будут переданы. Но мы соберем местных жителей, выслушаем их пожелания, напишем обращение и отправим вышестоящим властям. При определении точек также соберем местных жителей, покажем границы, потом только будем отмечать», — сказал Назаралиев.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев провел пресс-конференцию, где сообщил, что кыргызско-узбекские приграничные проблемы полностью решены. Правительственная комиссия во главе с Ташиевым посетила Ташкент 24-25 марта и провела двусторонние переговоры.

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