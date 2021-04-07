В Бишкеке 5 апреля в 7:00 на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова похитили девушку 1994 года рождения. В УВД Первомайского района «Клоопу» сообщили, что ищут девушку и похитителей.

По данным милиции, вызов в 102 поступил в 7:30. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили гражданку К.А. в автомобиль марки «Хонда» и уехали в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

* По статье «Похищение лица с целью вступления в брак» похитителям грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

«В настоящее время ведутся поисковые и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения девушки и неизвестных лиц», — отметили в милиции.

Похищение девушки попало на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как к девушке сначала подходит один мужчина и отводит её насильно в сторону машины. Позже к девушке подходят ещё двое мужчин и девушку насильно посадили в машину малинового цвета. В эту машину садятся двое мужчин, третий садится в такси (судя по шашке).

«Последний раз сестренка выходила на связь вчера примерно в 18:00. Сказала, что с ней все хорошо и слышно было, как у нее отобрали телефон. Автомобиль, на котором увезли сестренку попал на камеру наружного видеонаблюдения в селе Сосновке, потом пропал из виду», — рассказал брат похищенной ИА 24.kg.

Родственники девушки полагают, что её могли увезти на юг страны. По их словам, один из похитителей не раз «беспокоил» девушку.

«Мужчина, который похитил сестренку, неадекватен. Ему больше 30 лет. Мы его неоднократно просили не беспокоить сестренку. Девушка росла без отца. Мать написала заявление в милицию, однако там не принимают мер для ее поисков. Мама сейчас очень переживает за дочь», — отметил родственник.

Похищение для принуждения к браку

В Кыргызстане в 2013 году принят закон об уголовной ответственности за похищение девушек для принудительного вступления в брак — от 5 до 7 лет лишения свободы. За похищение несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Однако случаи, когда девушек в Кыргызстане похищают для вступления в брак, а после отказа преследуют и угрожают им расправой, не прекратились. По статистике, каждую 17-ю девушку в Кыргызстане похитили для вступления в брак без ее согласия.

Похищенные женщины часто становятся жертвами домашнего насилия, не имеют возможности реализоваться, их права ущемляются.

Самый громкий из случаев похищения произошел в конце мая 2018 года, когда мужчина похитил, а затем убил в отделении милиции 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы. Это была его вторая попытка жениться на девушке против ее воли.

После задержания сотрудники милиции оставили похитителя и девушку наедине. Он убил её и попытался покончить собой. Во время суда подозреваемый сказал, что «не помнит» момент убийства.

Свердловский райсуд приговорил его к 20 годам заключения в колонии усиленного режима и компенсации в размере 800 тысяч сомов семье потерпевшей. К милиционерам, допустившим убийство девушки, применили санкции.

Однако в республике девушек и женщин по-прежнему похищают и принуждают к браку, а рекламодатели, создатели сериалов и некоторые поп-звезды публично оправдывают это преступление.