Государственное агентство антимонопольного регулирования предъявила несколько требований нефтетрейдерам, чтобы сдержать рост цен на ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, что 6 апреля замдиректора Госантимонополии Кенешбай Тайлаков провел совещание с главами Ассоциации нефтетрейдеров, Союза нефтетрейдеров и крупных игроков рынка.

Фото: пресс-служба Госантимонополии.

По результатам совещания Госантимонополия потребовала, чтобы продавцы ГСМ оптимизировали расходы для удержания цен и строго соблюдали принцип добросовестной конкуренции.

«Также выдана письменная рекомендация о недопущении необоснованного повышения цен на ГСМ», — отметили в пресс-службе агентства.

Цены на ГСМ

За последние месяцы в Кыргызстане ощутимо выросли цены на ГСМ. По данным Нацстаткома, на 11 марта цены на бензин марки АИ-92 в среднем по республике выросли на 11,5% по сравнению с февралем. Кроме этого, за тот же период на 7,2% выросли цены на дизельное топливо.

Из-за роста цен на топливо премьер-министр Улукбек Марипов со 2 марта ввёл временный запрет на экспорт всех видов нефти, кроме мазута из Кыргызстана за пределы Евразийского экономического союза. Он будет действовать до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

После Марипов прокомментировал ситуацию с ростом цен на ГСМ в стране. Он пообещал, что правительство примет меры, чтобы стабилизировать цену на топливо и не допустить дефицита. Премьер также сказал, что, если цены стабилизировать не удастся, кыргызстанцев ждет подорожание сельхозпродукции.

Нефтетрейдеры в свою очередь заявили, что российские заводы продолжают поставлять нефтепродукты в Кыргызстан в ограниченном объеме, так как в самой России был дефицит.

Кроме этого, они сообщили, что скоро Казахстан тоже будет покупать ГСМ у России, поэтому из-за конкуренции цены могут еще взлететь.