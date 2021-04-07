5 апреля житель Оша обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву через YouTube-канал журналиста Адыла Акжол уулу. Он заявил, что кандидат от партии «Ата-Журт Кыргызстан» Болот Баетов «заставляет на него работать и запугивает».

О чем говорится в обращении?

По словам ошанина, он познакомился с Баетовым, когда тот был кандидатом от «Биримдик», на парламентских выборах, результаты которых были отменены. Тогда кандидат помог провести канализацию и привез им щебень.

На предстоящих выборах в местные кенеши 11 апреля, Баетов позвал местного жителя поработать на партию «Ата-Журт Кыргызстан». Баетов сказал, что «перешел в “Ата-Журт Кыргызстан”, провластную партию, в команду Ташиева» и попросил поработать на них.

«Он сказал — “не бойтесь нас, вместе поработаем”, я согласился. Через 2-3 дня этот парень пришел и начал спрашивать, почему я не работаю. Я сказал, что сейчас у меня нет времени, потихоньку начну, ведь есть еще время. Он [Баетов] начал говорить — «давайте, аксакал, вы не будете бегать за других, а спокойно будете работать [на нас]. Также он сказал, что встречался с Ташиевым. Якобы Ташиев сказал, что он дельный парень. Позже я не смог работать. Теперь он приходит и запугивает меня», — сказал мужчина.

По его словам, Баетов поставил перед его домом сторожа и сказал — «я тебя отдам ГКНБ, не дам жить в Оше». Тогда мужчина и решил обратиться к Ташиеву и попросил принять меры в отношении Баетова.

«Услышал произнесенные вами слова в Узгене, что вы примете меры к людям, которые используют ваше имя, и решил обратиться за помощью. Парень, который годится мне во внуки, приходит, запугивает, поставил возле двери сторожа. Что это такое?! Пожалуйста, помогите решить эту проблему», — просит он.

В доказательство словам он говорит, что готов предоставить документы от сотового оператора MegaCom, которые подтвердят наличие звонков от Баетова.

Что сказал Болот Баетов

Баетов в разговоре с «Клоопом» подтвердил, что они с этим горожанином и правда знакомы, работали во время парламентских выборов. Тогда Баетов был кандидатом от «Биримдик». Но после выборов они не общались. Баетов назвал обращение к Ташиеву «специально организованным очернением» и сообщил, что обратился в ГОВД Оша с заявлением.

«Столько слов было сказано. Пусть подтвердит. В заявлении я прошу уточнить, когда я с ними разговаривал, провести экспертизу аудиозаписи. У меня тоже есть аудиозаписи, с подтверждением, кто стоит за ними. Отдам следователям», — сказал он.

Кроме этого Баетов заверил, что «в жизни не встречался с Ташиевым».

Видеообращение и заявление Баетова зарегистрированы в ЕРПП, начаты следственные мероприятия. Об этом «Клоопу» сообщили в ГОВД Оша.

Что за аудиозапись?

На странице «Молодежь Оша/Оштун Жаштары» в фейсбуке 4 марта была распространена аудиозапись, связанная с партией «Ата-Журт Кыргызстан».

Автор публикации написал, что «представители партии “Ата-Журт Кыргызстан” в открытую говорят, что они провластная партия, а точнее, партия Ташиева».

На записи некий мужской голос представляется как «Болот Баетов» и предлагает второму мужчине по имени «Митал» «начать работу». Он также сообщает, что он в «команде Ташиева».

«Начинаем работу? Вы же в наших краях? Эту территорию мы никому же не отдадим, да, аке [старший брат]? Вы же знаете откуда я иду? В команде Ташиева. Власти», — говорит он по телефону.

Кроме этого, в публикации говорится о «запугивании» этнических узбеков со стороны представителей партии.

«Некоторые люди, представившись от данной партии, заставляют наших граждан узбекской национальности работать на партию, собирать голоса и даже подкупать голоса», — говорится в сопровождающем запись тексте.

Болот Баетов — юрист, он идет в списках партии «Ата-Журт Кыргызстан» под №29 в Ошский городской кенеш. В беседе с изданием «Азаттык» Баетов назвал аудиозапись «монтажом» и попыткой «очернить» его.

С кем связывают «Ата-Журт Кыргызстан»?

Партию «Ата-Журт Кыргызстан» связывают с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Но на сайте Министерства юстиции руководителем партии «Ата-Журт Кыргызстан» указан Айбек Маткеримов.

Маткеримов односельчанин Камчыбека Ташиева — он, начиная с 2016 года до октября 2020 года, был депутатом в айыл окмоту Барпы от партии «Ата-Журт», лидером которой был нынешний глава ГКНБ. Он еще в в 2010 году пришел в Жогорку Кенеш в составе партии «Ата-Журт».

В 2017 году он был кандидатом в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт». В прошлом году в октябре, на парламентских выборах результаты которых были отменены он числился в списках партии «Мекенчил», а Камчыбек Ташиев возглавлял «Мекенчил».

Кроме этого, сын Ташиева Тай-Мурас Ташиев — кандидат в Джалал-Абадский городской кенеш от партии «Ата-Журт Кыргызстан».

Бывший мэр города Ош Мелис Мырзакматов в беседе с блогером Адылом Акжол уулу сообщил, что на выборах принимают участие люди прикрывающиеся именем Камчыбека Ташиева. В то же время он отметил, что «в истории Кыргызстана не было такого, чтобы глава спецслужбы основал партию».

Партия «Улуттар Биримдиги», основателем которой является сам Мырзакматов, также участвует в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш.

15 марта в городе Ош прошел съезд нескольких партий. На нем партии «Бүтүн Кыргызстан», «Улуу журт», «Бир бол», «Улуттар Биримдиги» заявили о том, что в Оше используется админресурс и оказывается давление на конкурентов со стороны «Ата-Журт Кыргызстан».

Заместитель главы ЦИК Абдыжапар Бекматов отметил, что жалобы поступившие на партию «Ата-Журт Кыргызстан», будут взяты под контроль соответствующими органами.

Выборы в местные кенеши Кыргызстана пройдут 11 апреля. В Оше ведут борьбу за место в городском кенеше девять партий.