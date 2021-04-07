Похищенную для принудительного вступления в брак Айзаду Канатбекову нашли убитой

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Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что недавно похищенную в Бишкеке Айзаду Канатбекову нашли убитой в машине. В автомобиле также находился похититель, который тоже был мертв.

По данным милиции, 7 апреля, примерно в 14:30 в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение о том, что между селами Арашан и Чокморова возле поля обнаружены автомобиль с телами женщины и мужчины.

На месте происшествия милиционеры обнаружили автомобиль Honda Civic, водитель которого разыскивался по подозрению в похищении девушки.

Фото: Shtraf_kg Фото: Shtraf_kg

«В салоне авто были обнаружены трупы гражданки К. А. с признаками насильственной смерти и гражданина Т. З. с различными ножевыми ранениями», — говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

«Местный пастух сообщил о том, что видел этот автомобиль 5 и 6 апреля, но не обратил особого внимания — думал, что машина застряла в грязи. Только 7 апреля он подошел к автомобилю и, увидев трупы, позвонил в милицию», — добавили в ГУВД.

Вечером 7 апреля пресс-служба ГУВД сообщила, что по подозрению в похищении Канатбековой задержан 29-летний мужчина Р.А. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Фото: пресс-служба ГУВД Бишкека

Также оперативники установили личности оставшихся двоих подозреваемых. Их поиски продолжаются.

Похищение девушки

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7:00 на пересечении улиц Медерова и Тыныстанова.

По данным милиции, вызов в 102 поступил в 7:30. Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» и уехали в неизвестном направлении.

Похищение девушки попало на камеры видеонаблюдения. На видео запечатлено, как к девушке сначала подходит один мужчина и отводит её насильно в сторону машины. Позже к девушке подходят ещё двое мужчин и ее насильно сажают в машину малинового цвета. В эту машину садятся двое мужчин, третий садится в автомобиль с шашкой такси.

«Последний раз сестренка выходила на связь вчера примерно в 18:00. Сказала, что с ней все хорошо и слышно было, как у нее отобрали телефон. Автомобиль, на котором увезли сестренку, попал на камеру наружного видеонаблюдения в селе Сосновке, потом пропал из виду», — рассказал брат похищенной ИА 24.kg.

Родственники девушки рассказали, что один из похитителей не раз «беспокоил» девушку.

«Мужчина, который похитил сестренку, неадекватен. Ему больше 30 лет. Мы его неоднократно просили не беспокоить сестренку», — рассказал родственник.

По словам одного из родственников, после того, как мать девушки написала заявление в милицию, там не приняли никаких мер для ее поисков.

Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района, было начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».