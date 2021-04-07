Экс-депутат Жогорку Кенеша Токтогул Туманов умер от пневмонии.

По словам главврача Республиканской инфекционной больницы Гулжигита Аалиева, смерть наступила 6 апреля.

«К нам он поступил 1 апреля в тяжелом состоянии в реанимацию. У него была коронавирусная пневмония тяжелой формы, обширное поражение обоих легких. К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти Туманова не удалось», — сказал главврач.

Он добавил, что до госпитализации бывший парламентарий лечился амбулаторно.

Кто такой Туманов?

Токтогул Туманов был избран депутатом парламента в 2010 году. Он шел 19-м в списке партии СДПК, под предводительством экс-президента Алмазбека Атамбаева. Однако повторно он не избирался.

В 2015 году Туманов подал в суд на Седьмой канал, обвиняя их в очернении его имени.

«Это намеренный заказ против меня, который организовали Алтынбек Жумаев, руководитель канала, и бывший депутат Камчыбек Ташиев», — заявлял он тогда.

В 2017 году бывший парламентарий возглавил госпредприятие «Мулк» при Фонде по управлению госимуществом, а затем стал зампредседателя ФУГИ.

В октябре 2020 года арендаторы бутиков торгового центра «Караван» требовали отставки председателя ФУГИ Жылдызбека Исакулова и его заместителя Токтогула Туманова, обвиняя их в коррупции.