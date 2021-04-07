Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций сообщила «Клоопу», что в Алайском районе Ошской области продолжаются поиски 14-летнего мальчика, оставшегося под снежной лавиной.

По данным ведомства, подросток пас домашний скот, когда 2 апреля в селе Терек сошла лавина. Это произошло примерно в 13:30 часов.

«С подозрением, что мальчик остался под лавиной, поиски начались в тот же день. Его ищут спасатели, милиционеры и местные жители. Также задействованы поисковые собаки. 6 апреля приехала техника — один экскаватор и один погрузчик», — сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, 6 апреля для поиска были привлечены четыре спасателя МЧС, пять сотрудников МВД и около 100 местных жителей, однако поиски не дали никаких результатов. На 7 апреля поиски все еще продолжаются.

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