Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обратился к гражданам по случаю годовщины апрельской революции. В своей речи Жапаров заявил, что причиной свержения власти и политического режима в

2010 году стали «неразрешимые разногласия между обществом и властью».

«Стремление к справедливости – главная сила, которая двигала нашим народом и привела к революции. Апрельская революция случилась по той причине, что мартовская революция не достигла своих целей», — сказал он.

По его словам, участники акций протеста 7 апреля 2010 года вышли к Белому дому, чтобы отстаивать свои политические права, однако «власть была далека от нужд простого народа».

«Главным итогом апрельской революции стал выбор демократического пути в развитии страны. Еще один урок апрельской революции — государственную власть нужно укреплять не силой и кровопролитием, а мирным путем через законные и чистые выборы», — считает Жапаров.

В своей речи Жапаров напомнил гражданам о погибших участниках протеста.

«В апрельских событиях наш народ потерял много своих славных сыновей. Сколько бы времени ни прошло, скорбь по погибшим навсегда останется в наших сердцах, светлый образ наших героев будет жить с нами вечно», — сказал Жапаров.

7 апреля 2010 года в Кыргызстане прошла революция, в результате которой был лишён власти президент Курманбек Бакиев. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов.

Во время протестной акции по отношению к демонстрантами было применено оружие — погибли более 80 человек.

Сам Бакиев бежал вместе с семьёй в Беларусь, а в Кыргызстане против него и членов его клана возбудили уголовные дела. Курманбек Бакиев был заочно приговорен к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима. Его брата — экс-главу Службы госохраны — Жаныша Бакиева также заочно приговорили к пожизненному заключению.

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко отказался выдавать его Кыргызстану.