За сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19, вирус выявили у 161 человека

Республиканский штаб сообщил, что на 7 апреля в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Две смерти зафиксировали в Бишкеке и одну в Чуйской области.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 512 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 161 человека.
В Ошской и Баткенской областях новых случаев не зарегистрировано. По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 89 438 случаев заражения коронавирусом.
Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 108 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 496 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.
Также среди медиков выявили восемь новых случаев заражения COVID-19. Три случая зафиксированы в Бишкеке, два случая в Оше и по одному случаю в Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областях. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 282 медработников, из которых выздоровели всего 4 215.
По данным штаба, на 7 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в стационарах лечатся 690 пациентов, из них 23 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 623 человека лечатся амбулаторно.
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