За сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19, вирус выявили у 161 человека

Республиканский штаб сообщил, что на 7 апреля в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19. Две смерти зафиксировали в Бишкеке и одну в Чуйской области.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 512 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также Республиканский штаб сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 161 человека.

Бишкек — 97;

Ош — 6;

Чуйская область — 46;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 7;

Джалал-Абадская область — 1.

В Ошской и Баткенской областях новых случаев не зарегистрировано. По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 89 438 случаев заражения коронавирусом.

Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 108 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 85 496 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Также среди медиков выявили восемь новых случаев заражения COVID-19. Три случая зафиксированы в Бишкеке, два случая в Оше и по одному случаю в Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областях. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 4 282 медработников, из которых выздоровели всего 4 215.

По данным штаба, на 7 апреля в Кыргызстане от COVID-19 в стационарах лечатся 690 пациентов, из них 23 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 623 человека лечатся амбулаторно.